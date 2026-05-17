चिरमिरी में श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ, 10 हजार मातृ शक्तियों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा
चिरमिरी में आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति का संगम दिखा, आने वाले दिनों में कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 8:24 PM IST
एमसीबी: रविवार को जिले के चिरमिरी नगर में भव्य श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ. आयोजन के पहले ही दिन निकाली गई ऐतिहासिक कलश यात्रा ने पूरे शहर को राममय बना दिया. लगभग 10 हजार मातृ शक्तियों की सहभागिता वाली यह विशाल कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से होकर करीब 5 किलोमीटर तक निकाली गई. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी इसमें शामिल हुए.
आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति का संगम
सुबह से ही नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पीले और लाल वस्त्र पहनकर मातृ शक्तियां सिर पर कलश धारण कर जय श्री राम के जयघोष के साथ यात्रा में शामिल हुईं. पूरे शहर में रामधुन, भजन और शंखध्वनि की गूंज सुनाई देती रही, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया.
मंत्री ने लिया जायजा
इस भव्य आयोजन की खास बात यह रही कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वयं आयोजन स्थल से लेकर पूरी यात्रा व्यवस्था की लगातार निगरानी करते नजर आए. उन्होंने यात्रा मार्ग में सुरक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा और श्रद्धालुओं की व्यवस्था का जायजा लिया. मंत्री ने कहा कि श्री राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को संस्कार, एकता और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है.
जगह-जगह पुष्पवर्षा
कलश यात्रा में केवल चिरमिरी ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों और क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में मातृ शक्तियां पहुंचीं. महिलाओं में आयोजन को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया. नगर के प्रमुख चौक-चौराहों को भगवा ध्वज, फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया था. जगह-जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया.
कई संगठनों ने किया सहयोग
यात्रा मार्ग में सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, धर्मावलंबियों और समाजसेवियों ने श्रद्धालुओं के लिए शरबत, ठंडा पानी, फल समेत कई चीजों की व्यवस्था की थी. भीषण गर्मी के बीच सेवा कार्य में जुटे लोगों की श्रद्धा और समर्पण ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया. पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवकों की टीम भी सक्रिय नजर आई. सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.