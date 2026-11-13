गोंडा में राजन जी महाराज सुनाएंगे श्रीराम कथा, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव और CM योगी समेत जुटेंगे दिग्गज संत
17 से 25 नवंबर तक श्रीराम कथा, उद्घाटन करेंगे धीरेंद्र शास्त्री व बाबा रामदेव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:42 PM IST
गोंडा: जिले के जयप्रभा ग्राम का चिन्मय ग्रामोद्योग विद्या मंदिर परिसर, जहां पर चित्रकूट बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष आलोक दास ने 17 से 25 नवंबर तक श्रीराम कथा का आयोजन किया है. कथा का उद्घाटन धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा रामदेव करेंगे. कथा प्रायः 12 बजे से प्रारंभ होगी. कार्यक्रम के बाद धीरेन्द्र शास्त्री गोंडा से कुंडा के लिए रवाना होंगे. आलोक दास ने बताया कि शुक्रवार को अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया है.
चित्रकूट बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष आलोक दास ने बताया कि राम कथा का पाठ राजन जी महाराज करेंगे. वहीं 20 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. जिसके लिए भव्य पंडाल लगाया जा रहा है. इस कथा में अयोध्या सहित देश के कोने-कोने के संत शामिल होंगे.
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयान दिया है कि उनकी कथा जहां भी होगी, वह उसमें नहीं जाएंगे. नहीं, सत्य ये है कि मैंने उनका कोई ऐसा बयान नहीं सुना और न ही मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अपनी कथा की तैयारी में व्यस्त हूं.
20 तारीख को आएंगे मुख्यमंत्री: सीएम योगी का आगमन 20 नवंबर को दोपहर 3:00 बजे का है. उनके आने की तैयारियां हो चुकी हैं. मौके पर जाकर अधिकारियों ने निरीक्षण किया और तैयारियों में जुटे हुए हैं.
तो वहीं 20 को देश के प्रतिष्ठित परम पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी, चिदानंद मुनि जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज और देश के सभी प्रतिष्ठित संत तथा परम पूज्य संतोष दास जी (सतवा बाबा) आ रहे हैं.
17 नवंबर को आएंगे ये अतिथि? 17 तारीख को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, पूज्य योगऋषि स्वामी रामदेव जी, परम पूज्य सतवा बाबा, परम पूज्य श्री अधिकारी जी महाराज, रामवल्लभा कुंज के श्री राजकुमार दास जी महाराज और अयोध्या के अनेक संत आ रहे हैं. प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया गया है और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है.
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