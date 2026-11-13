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गोंडा में राजन जी महाराज सुनाएंगे श्रीराम कथा, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव और CM योगी समेत जुटेंगे दिग्गज संत

गोंडा में श्रीराम कथा की तैयारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा: जिले के जयप्रभा ग्राम का चिन्मय ग्रामोद्योग विद्या मंदिर परिसर, जहां पर चित्रकूट बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष आलोक दास ने 17 से 25 नवंबर तक श्रीराम कथा का आयोजन किया है. कथा का उद्घाटन धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा रामदेव करेंगे. कथा प्रायः 12 बजे से प्रारंभ होगी. कार्यक्रम के बाद धीरेन्द्र शास्त्री गोंडा से कुंडा के लिए रवाना होंगे. आलोक दास ने बताया कि शुक्रवार को अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया है.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) चित्रकूट बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष आलोक दास ने बताया कि राम कथा का पाठ राजन जी महाराज करेंगे. वहीं 20 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. जिसके लिए भव्य पंडाल लगाया जा रहा है. इस कथा में अयोध्या सहित देश के कोने-कोने के संत शामिल होंगे.