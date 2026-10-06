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श्रीराम बरात और जनकपुरी महोत्सव: आगरा में आज से चार दिन तक शहर-हाईवे पर यातायात में बदलाव, ये रहेगा डायर्वजन रूट

श्रीराम बरात और जनकपुरी महोत्सव को लेकर विशेष तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: आगरा में ऐतिहासिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बरात मंगलवार शाम को निकलेगी. जिससे शहर में मंगलवार शाम से विशेष यातायात प्लान रहेगा. श्रीराम बरात को लेकर पुलिस ने त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है. श्रीराम बरात रूट को चार जोन, आठ सेक्टर में बांटा है. ड्रोन से निगरानी की जाएगी. श्रीराम बरात रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी. आगरा-दिल्ली नेशनल हाईवे पर सात से नौ अक्टूबर तक दोपहर तीन से रात एक बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार ने बताया कि, श्रीराम बरात और जनकपुरी महोत्सव को लेकर मार्ग परिवर्तन की अलग-अलग व्यवस्था की है. श्रीराम बरात और जनकपुरी आयोजन में सुरक्षा के लिए ड्रोन से नजर रखी जाएगी. छह अक्तूबर को श्रीराम बरात निकलने वाली रात भारी वाहनों को शहर की सीमा में प्रवेश नहीं मिलेगा. शहर में अलग-अलग रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है. श्रीमनकामेश्वर मंदिर से भावना एस्टेट चौराहा जनकपुरी महल तक आवागमन बंद रहेगा. शहर में छह अक्तूबर की शाम चार बजे से सात अक्तूबर तक कार्यक्रम समाप्त होने तक रूट डायवर्जन की व्यवस्था रहेगी.

श्रीराम बरात को लेकर आंतरिक डायवर्जन

जीवनी मंडी चौराहा से बेलनगंज की तरफ वाहन नहीं जाएंगे.

बेलनगंज चौराहा से घटिया आजम खां की तरफ कोई वाहन नहीं आएगा.

बेलनगंज चौराहा से कचहरी घाट होकर दरेसी पेट्रोप पंप के बीच सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

बेलनगंज से घटिया आजम खां चौराहा तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

फ्रीगंज से धूलिया गंज चौराहा की तरफ वाहनों को नहीं आने दिया जाएगा.

घटिया आजम खां से फुलट्टी की तरफ वाहन नहीं जाएंगे.

फुलट्टी तिराहा से तिलक बाजार, फुव्वारा, कश्मीरी बाजार की तरफ वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा.

हॉस्पिटल रोड कोतवाली तिराहा से फुव्वारा की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा.

पुलिस अफसरों को दिए गए निर्देश (Photo Credit; ETV Bharat)

हाईवे पर बड़े वाहनों की रहेगी नो-एंट्री

डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार ने बताया कि शहर में इस बार जनकपुरी महोत्सव भावना एस्टेट में हो रहा है. इसको लेकर सात अक्टूबर से नौ अक्टूबर के बीच इस वजह से यातायात में हाईवे पर भी बदलाव रहेगा. इस दौरान हर दिन दोपहर तीन से रात एक बजे तक नेशनल हाईवे पर भारी वाहन नहीं चलेंगे. जनकपुरी में श्रद्धालुओं के लिए पांच प्रवेश द्वार और अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए. जनक महल के पीछे वीवीआईपी और वीआईपी पार्किंग व्यवस्था है. इसके साथ ही क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की है. जहां पर यहां पर आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन पार्क कर सकेंगे.

ड्रोन से रहेगी निगरानी

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि श्रीराम बरात श्रीमन: कामेश्वर मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण करके पुराने शहर में ही समाप्त हो जाएगी. इसके बाद स्वरूप जनकपुरी जाएंगे. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे मार्ग का सुरक्षा खाका तैयार किया है. पूरा श्रीराम बरात मार्ग चार जोन, आठ सेक्टर, 16 सब सेक्टर और 32 सहायक सब सेक्टर में बंटा है. हर जोन का प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी बनाया गया है. सेक्टर का प्रभारी एसीपी रैंक के अधिकारी को बनाया गया है. श्रीरामबरात में 10 से 12 झांकियों के साथ एक एसीपी, एक इंस्पेक्टर, 20 दरोगा और 40 सिपाही तैनात रहेंगे. प्रत्येक जोन में एक ड्रोन टीम तैनात की है. ड्रोन से पूरे मार्ग पर निगरानी रखी जाएगी. श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप आने के दौरान सबसे अधिक भीड़ जुटती है. इसे देखकर चारों स्वरूपों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और चारों ओर पुलिस का घेरा होगा. पहली बार सुरक्षा में 10 कंपनी पीएसी तैनात रहेंगी. बाहर के जिलों से भी पुलिस अधिकारी और जवान बुलाए हैं. जिसमें चार एडिशनल एसपी, आठ सीओ और 30 इंस्पेक्टर आए हैं. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से चार स्थानों पर फायर टेंडर तैनात रहेंगे. 23 स्थानों पर रूफ टॉप ड्यूटी लगाई है. बम निरोधक दस्ते रामबरात मार्ग और प्रमुख स्थानों की जांच करेंगे.

पुलिस अधिकारियों को दिए गए निर्देश (Photo Credit; ETV Bharat)

रोडवेज बसें इस रूट से चलेंगी

शहर रूट डायवर्जन के चलते फिरोजाबाद, हाथरस, एटा की ओर से आने वाली रोडवेज बसें, जिन्हें आईएसबीटी जाना है. ये रोडवेज बसें नेशनल हाईवे 19 से जाएंगी. ईदगाह और बिजलीघर कुबेरपुर से इनर रिंग रोड, फतेहाबाद मार्ग, बालूगंज चौकी के सामने से बिजलीघर जाएंगी. ईदगाह के लिए माल रोड, सुल्तानपुरा होकर आना होगा.

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