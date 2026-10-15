रामलीला महोत्सव: शाही अंदाज में निकली प्रभु श्रीराम की बारात, जयकारों और पुष्पवर्षा से गूंजा परकोटा
रामलीला महोत्सव के तहत रामायण के प्रमुख प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है. विजयदशमी पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा.
Published : October 15, 2026 at 7:56 AM IST
जयपुर: नरसिंगे की गर्जना, बैंड-बाजों की गूंज और ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच बुधवार रात परकोटे में प्रभु श्रीराम और उनके तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भव्य बारात निकली. चांदी की नक्काशी वाले भव्य रथ पर सवार चारों भाइयों के स्वरूप और आगे चलते घोड़े और ऊंटों का लवाजमा देखते ही बना. बारात जिस बाजार से गुजरी, वहां जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे. कहीं श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया, तो कहीं घरों की छतों से लोगों ने प्रभु के दर्शन किए. ऐसा लगा मानो पूरी गुलाबी नगरी राम विवाह के उत्सव में बाराती बन गई हो.
गुलाबी नगरी जयपुर में बुधवार को ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव के तहत भगवान श्रीराम की भव्य बारात निकाली गई. शाही लवाजमे, सजे-धजे रथों, पारंपरिक बैंड-बाजों के बीच निकली बारात में जयपुरवासी बाराती बने. चांदपोल बाजार से लेकर न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान तक परकोटे के बाजार भगवान श्रीराम के जयकारों से गूंज उठे. बारात के स्वागत में जगह-जगह पुष्पवर्षा की गई. शोभायात्रा में शामिल भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे.
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श्री सनातन धर्म महोत्सव समिति के अध्यक्ष नवनीत मित्तल ने बताया कि राम बारात प्राचीन श्रीरामचंद्र जी मंदिर से रवाना हुई. शुभ मुहूर्त में चारों भाइयों के स्वरूप भव्य रथ पर विराजमान हुए तो पूरा चांदपोल बाजार जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों भाइयों की मनमोहक झांकी देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े. उन्होंने बताया कि पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज और शाही लवाजमे ने शोभायात्रा को प्राचीन राजशाही विवाह जैसा स्वरूप दिया. बारात की एक झलक पाने के लिए परकोटे के बाजारों में सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा रही. कई लोग घरों की छतों से भी शोभायात्रा देखते नजर आए.
चांदपोल बाजार से शुरू हुई बारात छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार और बापू बाजार होते हुए न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान पहुंची. श्रीराम बारात के स्वागत के लिए परकोटे के बाजारों में जगह-जगह मंच बनाए गए थे. श्रद्धालुओं और व्यापार मंडलों की ओर से बारात पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया. शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु जय श्रीराम के जयकारे लगाते रहे.
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रामलीला मैदान में श्रीराम विवाह का मंचन: जयपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मथुरा के कलाकारों की ओर से 11 से 20 अक्टूबर तक रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. बारात के मैदान पहुंचने के बाद भव्य मंच पर भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह तथा कन्यादान के प्रसंग का मंचन किया गया. इस दौरान जानकी परिवार की ओर से दशरथ नंदनों को भोजन परोसा गया. राम विवाह के इस प्रसंग को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी मौजूद रहे. महोत्सव के तहत रामायण के प्रमुख प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है. 20 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा.
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