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रामलीला महोत्सव: शाही अंदाज में निकली प्रभु श्रीराम की बारात, जयकारों और पुष्पवर्षा से गूंजा परकोटा

प्रभु श्रीराम की शाही बारात ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नरसिंगे की गर्जना, बैंड-बाजों की गूंज और ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच बुधवार रात परकोटे में प्रभु श्रीराम और उनके तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भव्य बारात निकली. चांदी की नक्काशी वाले भव्य रथ पर सवार चारों भाइयों के स्वरूप और आगे चलते घोड़े और ऊंटों का लवाजमा देखते ही बना. बारात जिस बाजार से गुजरी, वहां जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे. कहीं श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया, तो कहीं घरों की छतों से लोगों ने प्रभु के दर्शन किए. ऐसा लगा मानो पूरी गुलाबी नगरी राम विवाह के उत्सव में बाराती बन गई हो.