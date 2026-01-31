ETV Bharat / state

UGC नियमों का विरोध: श्रीराजपूत करणी सेना का प्रदर्शन, बाइक रैली निकाली

श्रीराजपूत करणी सेना के जिला महामंत्री राजेन्द्र सिंह ने बताया कि करणी सैनिक अस्पताल रोड से वाहन रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे. यहां जमकर नारेबाजी की. UGC नियम को संविधान एवं समाज विरोधी बताया. अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि UGC जैसे नियम से देश के सामाजिक ढांचे को नुकसान होगा. यह समाज को बांटने वाला है. इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा. यह कानून परंपरा, संस्कृति और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है. स्वर्ण समाज पूरी एकजुटता से विरोध करेगा.

कुचामन सिटी: श्रीराजपूत करणी सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की अगुवाई में शनिवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल हुए. बाइक रैली निकाली गई. केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और यूजीसी गाइडलाइन वापस लेने की मांग की.

पढ़ें:UGC Equity Regulations : यूजीसी के नए नियम की रोलेट एक्ट से तुलना, सर्व का संघर्ष समिति बनाने का ऐलान

जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह चौहान ने कहा, सरकार जनभावनाएं नजरअंदाज कर रही है. UGC नियम थोपना लोकतंत्र के खिलाफ है. समय रहते वापस नहीं लिया तो करणी सेना सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी.

मीडिया से बात करते भाजपा प्रवक्ता (ETV Bharat Kuchaman City)

भाजपा प्रवक्ता ने यूजीसी विरोध को बताया राजनीतिक स्टंट: इधर, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G Act, 2025) तथा केंद्रीय बजट–2026 पर भाजपा की बैठक एवं संवाद कुचामन में पार्टी कार्यालय में किया गया. प्रदेश प्रवक्ता स्टेफी चौहान ने कहा कि VB-G RAM G योजना का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को सम्मानजनक और स्थायी आजीविका से जोड़ना है. मनरेगा की व्यावहारिक कमियों और भ्रष्टाचार की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और श्रमिक हितैषी बनाया गया है. चौहान ने कहा कि कांग्रेस को गरीबों की भलाई वाली योजनाएं रास नहीं आतीं, क्योंकि उसे लूट और भ्रष्टाचार की राजनीति की आदत पड़ चुकी है. भाजपा सरकार की सोच ‘हर गरीब को रोजगार, हर श्रमिक की गरिमा का सम्मान’ की है और इसी सोच के साथ VB-G RAM G जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं. UGC से जुड़े विवाद पर चौहान ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो विरोध हो रहा है, वह महज राजनीतिक स्टंट है. बीते वर्षों में शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की घटनाएं सामने आई हैं. रोहित वेमुला जैसी दुखद घटनाओं ने देश को झकझोर दिया था. ऐसे में नए नियमों का उद्देश्य शिक्षा परिसरों में समानता, पारदर्शिता और भेदभाव-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद किसी का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना है.

पढ़ें:यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 1 फरवरी को जोधपुर बंद का आह्वान, उदयपुर और डीडवाना में विरोध प्रदर्शन