ETV Bharat / state

नामांकन वापसी के बीच राजपूत करणी सेना का बीजेपी-कांग्रेस को हराने का ऐलान, यूजीसी के नए प्रावधान का विरोध

श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रैली निकाल कर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. संभागीय प्रभारी और प्रदेश सचिव मानसिंह मेड़तिया ने कहा कि केंद्र ने यूजीसी के काले कानून को जबरन थोपा है. इसे केंद्र सरकार को वापस लेना ही होगा. जब तक केंद्र सरकार यूजीसी रोल बैक नहीं करेंगी. सवर्ण समाज चैन से नहीं बैठेगा.

जोधपुर: निकाय चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन वापसी के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन वापस करवाने में जुटी हैं. गुरुवार दोपहर तक 45 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं. इस बीच यूजीसी के नए प्रावधान को लेकर स्वर्ण वर्ग का विरोध थम नहीं रहा है. निकाय चुनाव को लेकर राजपूत करणी सेना ने जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराने का ऐलान किया.

मेड़तिया ने कहा कि भाजपा यह कानून लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस भी इस कानून का विरोध नहीं कर रही, इसलिए सवर्ण समाज नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे. उन्होंने कहा कि हम निर्दलीय और ऐसे प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे जो दोनों पार्टियों को हरा सकें. करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडों के साथ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया.

क्षत्रिय सेना भी कर चुकी है ऐलान: इसी माह जोधपुर में क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने सभी स्वर्ण समाज के लोगों से अपील की थी कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा का साथ न दें. बायकाट करें, निर्दलीय लड़ लें, क्योंकि यूजीसी के नए नियम भाजपा ने ही बनाए हैं.

दोनों तरफ से प्रत्याशियों को बैठाने की कवायद: बुधवार तक कुल 533 प्रत्याशी मैदान में थे. गुरुवार दोपहर तक 45 ने नामांकन वापस लिए, इनमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के समर्थक हैं. वार्ड 78 से नामांकन वापस लेने वाली विनीता प्रजापत ने बताया कि भाजपा से टिकट मांगा था, नहीं मिला, निर्दलीय फार्म भरा था. आज पार्टी के पक्ष में नामांकन वापस लिया है.