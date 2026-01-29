ETV Bharat / state

श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर के पट 4 फरवरी से रहेंगे बंद, जानिए क्या है 'अंगराग' और कब होंगे दर्शन?

श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर के महंत मदन राज पंत ने दी जानकारी.

श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर
श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : जनपद के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिये श्रद्धालुों को 10 दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी. विशेष धार्मिक अनुष्ठान के चलते 4 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक मंदिर के पट पूरी तरह बंद रहेंगे.

महंत मदन राज पंत ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

रामलीला परिसर स्थित माता श्री राजराजेश्वरी कैला देवी का यह मंदिर फिरोजाबाद के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है. इसका इतिहास करीब 35 साल पुराना है. मंदिर के महंत मदन राज पंत ने बताया कि लगभग पांच वर्षों के अंतराल के बाद मंदिर में माता का 'अंगराग' (चोला परिवर्तन) कार्य संपन्न होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि निरंतर सिंदूर चढ़ाया जाता है जिसे चोला बोलते हैं. सिंदूर चढ़ाते-चढ़ाते ज्यादा वजन हो जाता है तो गिरने का डर होता है. उसको पुन: निकालकर साफ किया जाता है.

उन्होंने बताया कि विशेष धार्मिक अनुष्ठान की वजह से मंदिर के कपाट 4 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक बंद रहेंगे. इस दौरान भक्त मां भवानी के दर्शन नहीं कर सकेंगे. श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर प्रबंध समिति की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अंगराग कार्य में माता के दरबार में शतचंडी महायज्ञ के साथ श्रीमद्देवी भागवत, भैरव सहस्त्र नामावली, गणेश मंत्र जाप, नर्वाणमंत्र जाप, देवी अथर्वसूक्त पाठ जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम होंगे. 14 फरवरी 2026 शनिवार को शाम तीन बजे से भक्तों के लिए मातारानी के दर्शन सुलभ हो सकेंगे.

श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर प्रबंध समिति की ओर से दी गई जानकारी.
श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर प्रबंध समिति की ओर से दी गई जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)

जानिए मंदिर के इतिहास के बारे में : श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर का इतिहास करीब 35 साल पुराना है. महंत मदन राज पंत के अनुसार, मान्यता है कि साल 1981 में मातारानी ने एक भक्त को दर्शन दिए थे और मंदिर स्थापना का आदेश दिया था, तभी से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई. मंदिर की स्थापना के बाद राजस्थान के कैला देवी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति यहां स्थापित की गई थी, तब से यह ज्योति निरंतर जल रही है.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद के कैला माता मंदिर में 31 साल से जल रही अखंड ज्योति, माता रानी के मंगला दर्शन से पूरी होती है हर मुराद

TAGGED:

FIROZABAD KAILA DEVI TEMPLE
RAJARAJESHWARI KAILA DEVI TEMPLE
श्री राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर
FIROZABAD NEWS
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.