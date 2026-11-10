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इटावा के श्रीराधाबल्लभ मंदिर में अन्नकूट उत्सव; विशेष पूजन, भक्तों ने चढ़ाया छप्पन भोग प्रसाद

इटावा के श्रीराधाबल्लभ मंदिर में अन्नकूट उत्सव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: छैराहा स्थित श्रीधाम वृंदावन राधाबल्लभ मंदिर पर गोवर्धन पूजा (अन्नकूट उत्सव) सोमवार को श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया. इस अवसर पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन महाराज के विग्रह की विशेष पूजा अर्चना की गई. छप्पन भोग लगाया गया.

श्री राधाबल्लभ लाल महाराज का मनमोहक श्रृंगार किया गया. दिर को फूलों व बिजली की रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था. मंदिर में भजन-कीर्तन चलता रहा. भक्तों द्वारा भगवान गोवर्धन की परिक्रमा कर परिवार में समृद्धि की कामना की गई.