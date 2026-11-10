इटावा के श्रीराधाबल्लभ मंदिर में अन्नकूट उत्सव; विशेष पूजन, भक्तों ने चढ़ाया छप्पन भोग प्रसाद
विग्रह का विभिन्न प्रकार की सब्जियों, फल, फूल, मेवा आदि से श्रंगार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:02 AM IST
इटावा: छैराहा स्थित श्रीधाम वृंदावन राधाबल्लभ मंदिर पर गोवर्धन पूजा (अन्नकूट उत्सव) सोमवार को श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया. इस अवसर पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन महाराज के विग्रह की विशेष पूजा अर्चना की गई. छप्पन भोग लगाया गया.
श्री राधाबल्लभ लाल महाराज का मनमोहक श्रृंगार किया गया. दिर को फूलों व बिजली की रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था. मंदिर में भजन-कीर्तन चलता रहा. भक्तों द्वारा भगवान गोवर्धन की परिक्रमा कर परिवार में समृद्धि की कामना की गई.
अन्नकूट के त्योहार पर ठाकुरजी के चरण सेवक गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी ने सुबह राधाबल्लभ लाल महाराज, राधारानी, श्रीलालजू का विशेष पूजन-अर्चन कर आकर्षक श्रृंगार किया. इसके बाद मंदिर परिसर में गोबर से भगवान गोवर्धन का भव्य विग्रह बनाया गया.
विग्रह का विभिन्न प्रकार की सब्जियों, फल, फूल, मेवा आदि से श्रंगार किया गया. वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गोवर्धन महाराज का पूजन अर्चन चंद्र प्रकाश गोस्वामी, गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी, निर्मला गोस्वामी, प्रथम शर्मा, अंश व बंश गोस्वामी ने किया.
भगवान गोवर्धन महाराज को विभिन्न प्रकार के भोग व दूध और छप्पन भोग अर्पित किया गया. वहीं, भक्तों ने बारी-बारी से पूजा की. मंदिर में भजन और कीर्तनों की धूम रही. हित आशीष व प्रदीप द्वारा गाए भजनों पर श्रद्वालु झूमते रहे.
मंदिर के चरण सेवक गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी ने श्रद्धालुओं को गोवर्धन पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि इस कलयुग में भगवान गिरिराज चरण और गौपूजा विशेष फलदायी है. गिरिराज भगवान की परिक्रमा करने से भक्तों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं.
इसलिए सभी लोगों को कम से कम एक बार गिरिराजधरण की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए. उन्होंने बताया द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र देव के घमंड को तोड़कर उनके प्रकोप से समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की थी.
इसके बाद इंद्र को अपने किए पर पश्चात भी हुआ और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से इसके लिए माफी मांगी थी. तब से हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है. यह प्रकृति प्रेम और उसके संरक्षण का प्रतीक है.
यह भी पढ़ें: गोरखनाथ मंदिर में 11 हजार दीपों से जगमगाया भीम सरोवर, सीएम योगी ने शहीदों को नमन कर जलाया दिया