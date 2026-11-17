अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026: फुटबॉल में जीते विदेशी पावणे, घोड़ों के करतब देख दंग दर्शक
पुष्कर स्टेडियम में श्री पुष्कर मेला 2026 का विधिवत शुरुआत झंडे की रस्म के साथ हुई.
Published : November 17, 2026 at 6:57 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 का विधिवत आगाज मंगलवार को ध्वजारोहण के साथ हुआ. पुष्कर स्टेडियम में श्री पुष्कर मेला 2026 का विधिवत शुरुआत झंडे की रस्म के साथ हुई. कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झंडारोहण से पहले पूजा अर्चना की. इसके साथ ही पर्यटन और पशुपालन विभाग की 24 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होंगी. राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से पहली बार मेला शुभारंभ पर रखा हॉर्स शो सैलानियों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र रहा.
पुष्कर मेले में प्रतियोगिताओं के प्रभारी एवं पशुपालन विभाग में चिकित्सक कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि पुष्कर के ज्योतिष कैलाशचंद शर्मा ने पूजा कराई एवं मेले के सफल आयोजन और देश और प्रदेश में खुशहाली और तरक्की की कामना की गई.राजस्थान पुलिस ने मंत्री सुरेश सिंह रावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. सुप्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूसिंह सोलंकी और उनके देसी विदेशी शिष्यों के नगाड़ा वादन से स्टेडियम को गूंजायमान कर दिया. एक साथ कई नगाड़े बजते देख देशी और विदेशी पर्यटक रोमांचित हो उठे. विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने पारंपरिक वेश में सामूहिक नृत्य की मोहक प्रस्तुति दी. मंत्री रावत ने कहा कि तीर्थ नगरी पुष्कर की मर्यादा को बनाए रखना, मेले में आए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, ब्रह्म कॉरिडोर योजना से सरोवर के घाट विकसित होंगे.
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मांडणा प्रतियोगिता ने लुभाया: स्थानीय महिलाओं ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार मांडणा प्रतियोगिता में भाग लिया. पर्यटन विभाग की प्रतियोगिता में महिलाओं ने स्टेडियम की दीवारों पर एक से बढ़कर एक मांडणे उकेरे. इन मांडणो ने विदेशी महिला पर्यटकों का खासा ध्यान खींचा. विदेशी पर्यटकों को मांडणा परंपरा की जानकारी दी गई. पर्यटन विभाग ने मांडणो में अव्वल आई महिलाओं को सम्मानित किया.
फुटबॉल मैच में विदेशियों का जलवा : मेला स्टेडियम में पर्यटन विभाग ने स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के बीच चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच रखा. देशी टीम के कप्तान पुष्कर नगर परिषद के अध्यक्ष रोहन बाकोलिया थे तो विदेशी टीम की कमान नेल्सन के पास थी. विदेशी टीम ने स्थानीय टीम को 5-2 से हराया. विदेशी टीम में ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन आदि के पर्यटक थे.
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ये बोले विदेशी सैलानी: अमेरिकी पर्यटक मैरी ने कहा कि राजस्थान की लोक संस्कृति काफी रंग बिरंगी है. पुष्कर में आध्यात्मिक माहौल है. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. कनाडा से आए सोलमन ने बताया, पहले कभी इतने पशु एक साथ एक जगह नहीं देखे. यह काफी रोमांचित करने वाला नजारा है. यहां लोग काफी सहयोगी हैं. पुष्कर पहली बार आए और दोबारा आने की इच्छा जताई. स्पेन से आए जिम्मी बोले, दस साल पहले पुष्कर आए थे. इस बार भी पुष्कर का माहौल बहुत अच्छा है. फुटबॉल मैच खेलकर काफी मजा आया. पुष्कर में अपनापन लगता है.
हॉर्स शो रहा खास : राजस्थान पुलिस अकादमी ने पहली बार मेला शुभारंभ पर हॉर्स शो रखा. इसके प्रभारी डॉ. कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि हॉर्स शो में पुलिस के जवानों ने कई करतब दिखाए. पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने भी घोड़े के साथ स्टंट किए.
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