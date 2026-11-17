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अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026: फुटबॉल में जीते विदेशी पावणे, घोड़ों के करतब देख दंग दर्शक

आरपीए की ओर से हॉर्स शो ने लुभाया ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 का विधिवत आगाज मंगलवार को ध्वजारोहण के साथ हुआ. पुष्कर स्टेडियम में श्री पुष्कर मेला 2026 का विधिवत शुरुआत झंडे की रस्म के साथ हुई. कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झंडारोहण से पहले पूजा अर्चना की. इसके साथ ही पर्यटन और पशुपालन विभाग की 24 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होंगी. राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से पहली बार मेला शुभारंभ पर रखा हॉर्स शो सैलानियों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र रहा.