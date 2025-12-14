ETV Bharat / state

जयपुर में 11 से 75 साल के बैडमिंटन खिलाड़ी मैदान में दिखाएंगे दम, SMS स्टेडियम में खेले जाएंगे मुकाबले

जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन और ओएन दीक्षित मेमोरियल सोसायटी की ओर से बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन होगा.

जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता
जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 4:49 PM IST

Updated : December 14, 2025 at 4:59 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में 11 साल से 75 साल की उम्र के बैडमिंटन खिलाड़ी अपना दम आजमाएंगे. अपने दौर के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे ओएन दीक्षित की याद में होने वाले इस टूर्नामेंट में 700 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे. यह मुकाबले 23 से 28 दिसंबर तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर मैदान में होंगे. इसके साथ ही जनवरी में होने वाले वेटरंस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का भी इन मुकाबलों के जरिए चयन किया जाएगा. जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता में आज यह जानकारी दी गई.

ओएन दीक्षित सोसायटी के संरक्षक पंकज दीक्षित ने बताया कि यह इस प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण है. ओएन दीक्षित स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसायटी और जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है. इसमें 11 साल से 75 साल आयुवर्ग के खिलाड़ी शामिल होंगे. यह जयपुर का बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है.

बैडमिंटन चैंपियनशिप के आयोजन की जानकारी (ETV Bharat Jaipur)

सिंगल डबल और मिक्स डबल्स के होंगे मुकाबला : बैडमिंटन एसोसिएशन के संरक्षक राजीव नागौरी ने बताया कि इसके मुकाबले एसएमएस स्टेडियम में 23 से 28 दिसंबर तक खेले जाएंगे. इसमें करीब 700 खिलाड़ियों के शामिल होने का अनुमान है. पिछली बार करीब 670 खिलाड़ियों ने सहभागिता निभाई थी. इस टूर्नामेंट में सिंगल, डबल और मिक्स डबल के मुकाबले होंगे. उनका कहना है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खिलाड़ियों की सहभागिता की उम्मीद है. इस टूर्नामेंट के खिलाड़ी स्टेट और नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं.

विजेता समर टूर्नामेंट के मेन राउंड में खेलेंगे : जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि बैडमिंटन टूर्नामेंट में रैकिंग की व्यवस्था होती है. जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में विनर होगा, उसे समर टूर्नामेंट में इसी रैंकिंग से आगे रैंकिंग मिलेगी. इस टूर्नामेंट के विजेता समर टूर्नामेंट के मेन राउंड में खेलेंगे. इसके लिए क्वालीफाई राउंड नहीं होगा. अभी मुख्य रूप से वेटरंस का चयन भी होगा. जनवरी में वेटरंस टूर्नामेंट होने जा रहे हैं.

जयपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर दिखा चुके दम : कोषाध्यक्ष अतुल गुप्ता का कहना है कि जयपुर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ी न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने प्रदर्शन के दम पर अलग पहचान बनाने में कबयाब रहे हैं. हाल ही में भी कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. कई खिलाड़ियों का एजी ऑफिस में भी सरकारी कर्मचारी के रूप में चयन हुआ है. उन्होंने कहा- ऐसे टूर्नामेंट से युवा खिलाडियों के प्रदर्शन में निखार आता है.

