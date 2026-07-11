श्रावण अष्टमी में अब घर बैठे मां नयना देवी जी के होंगे दर्शन, इस यूट्यूब चैनल पर होगा LIVE
श्रीनयना देवी मंदिर न्यास श्रावण अष्टमी मेले से अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा है. यहां माता रानी की आरती और लाइव दर्शन होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 12:27 PM IST
बिलासपुर: व्यस्तता के चलते इस बार आप विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास पहली बार श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्री नयना देवी मंदिर अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं. इस चैनल के माध्यम से श्रद्धालु अपने घर बैठे ही माता रानी के दिव्य दर्शन कर सकेंगे और सुबह और शाम होने वाली आरती का भी सीधा प्रसारण देख सकेंगे.
ये पहल विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए राहत लेकर आई है, जो किसी कारणवश मंदिर तक नहीं पहुंच पाते. अब केवल एक क्लिक पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे श्रद्धालु भी मां नयना देवी के दर्शन कर सकेंगे और आरती में वर्चुअली शामिल होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे. जानकारी के अनुसार, विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर में इस वर्ष 13 अगस्त से 22 अगस्त तक श्रावण अष्टमी मेले आयोजित किए जाएंगे. इन मेलों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस दौरान मंदिर पहुंचने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कई बार दूरी और व्यस्तता के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता. इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने डिजिटल माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर से जोड़ने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मंदिर प्रशासन के अनुसार, यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह और शाम होने वाली आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा.
डिजिटल प्लेटफार्म से वैश्विक स्तर पर नई पहचान
पहली बार शुरू हो रही इस सुविधा से लाखों श्रद्धालुओं को घर बैठे मां नयना देवी के दर्शन करने और दोनों समय की आरती में शामिल होने का अवसर मिलेगा. श्रावण अष्टमी मेले के दौरान शुरू होने वाली ये ऑनलाइन सेवा भविष्य में भी श्रद्धालुओं के लिए लाभदायक साबित हो सकती है और मंदिर को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी -राहुल कुमार, उपायुक्त एवं आयुक्त श्री नयना देवी जी मंदिर ट्रस्ट, बिलासपुर.
मंदिर परिसर के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु
इसके साथ ही श्रद्धालु दिनभर मंदिर परिसर के दर्शन भी कर सकेंगे. इससे देश-विदेश में बैठे लाखों श्रद्धालु श्रावण अष्टमी मेले के धार्मिक माहौल से जुड़ सकेंगे. वहीं, सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को इस सुविधा के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा. मंदिर प्रशासन की ओर से यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी. श्रद्धालु केवल यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव प्रसारण देख सकेंगे और माता रानी के दर्शन कर सकेंगे.
डिजिटल युग में आस्था से जुड़ने की नई पहल
धार्मिक स्थलों पर डिजिटल सुविधाओं का विस्तार लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में श्री नयना देवी मंदिर का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुरू होने से श्रद्धालुओं को मंदिर से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा. इससे न केवल बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार श्रद्धालु, बल्कि विदेशों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले भक्त भी मेले की भव्यता और धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकेंगे.
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