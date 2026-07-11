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श्रावण अष्टमी में अब घर बैठे मां नयना देवी जी के होंगे दर्शन, इस यूट्यूब चैनल पर होगा LIVE

बिलासपुर: व्यस्तता के चलते इस बार आप विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास पहली बार श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्री नयना देवी मंदिर अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं. इस चैनल के माध्यम से श्रद्धालु अपने घर बैठे ही माता रानी के दिव्य दर्शन कर सकेंगे और सुबह और शाम होने वाली आरती का भी सीधा प्रसारण देख सकेंगे.

ये पहल विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए राहत लेकर आई है, जो किसी कारणवश मंदिर तक नहीं पहुंच पाते. अब केवल एक क्लिक पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे श्रद्धालु भी मां नयना देवी के दर्शन कर सकेंगे और आरती में वर्चुअली शामिल होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे. जानकारी के अनुसार, विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर में इस वर्ष 13 अगस्त से 22 अगस्त तक श्रावण अष्टमी मेले आयोजित किए जाएंगे. इन मेलों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस दौरान मंदिर पहुंचने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कई बार दूरी और व्यस्तता के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता. इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने डिजिटल माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर से जोड़ने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मंदिर प्रशासन के अनुसार, यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह और शाम होने वाली आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा.

श्री नैना देवी न्यास शुरू करेगा अपना यूट्यूब चैनल (ETV Bharat)

डिजिटल प्लेटफार्म से वैश्विक स्तर पर नई पहचान