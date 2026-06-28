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वीकेंड पर नैना देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन

गर्मी की छुट्टियों और रविवार होने के कारण हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नैना देवी पहुंचे.

NAINA DEVI TEMPLE
नैना देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:43 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. वीकेंड और गर्मी की छुट्टियों के चलते देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त माता के दरबार पहुंचे. करीब 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर मां नैना देवी के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.

नैना देवी मंदिर में उमड़े हजारों श्रद्धालु (ETV BHARAT)

सुबह से लगी दर्शन के लिए लंबी कतारें

रविवार सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. भीड़ अधिक होने के कारण मंदिर प्रशासन को भक्तों को छोटे-छोटे समूहों में मंदिर परिसर में प्रवेश करवाना पड़ा. दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भक्तों में उत्साह और आस्था कम नहीं हुई. दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के चेहरों पर संतोष और श्रद्धा का भाव नजर आया.

NAINA DEVI TEMPLE
माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु (ETV BHARAT)

पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु

गर्मी की छुट्टियों और रविवार होने के कारण हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री नैना देवी पहुंचे. भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया. श्रद्धालुओं ने माता से परिवार की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना की. श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए श्री नैना देवी मंदिर न्यास की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे. मंदिर के बाहर होमगार्ड जवानों ने भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी संभाली. वहीं मंदिर परिसर के अंदर पूर्व सैनिकों (एक्स सर्विसमैन) की तैनाती की गई थी, जिन्होंने दर्शन के लिए लगी कतारों को व्यवस्थित तरीके से चलाया.

NAINA DEVI TEMPLE
पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से नैना देवी पहुंचे श्रद्धालु (ETV BHARAT)

गर्मी में समाजसेवी संस्थाओं ने की सेवा

भीषण गर्मी को देखते हुए मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार और निकासी मार्ग पर पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं की ओर से शीतल पेयजल की छबीलें लगाई गईं. श्रद्धालुओं ने इन सेवा शिविरों का लाभ उठाया और गर्मी के बीच पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संस्थाओं की सराहना की. मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्हें लंबे समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन माता के दर्शन के बाद सारी थकान दूर हो गई. भक्तों ने मंदिर प्रशासन की व्यवस्था को संतोषजनक बताया और कहा कि भारी भीड़ के बावजूद दर्शन प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रही.

NAINA DEVI TEMPLE
मंदिर में पूजा-अर्चना करते श्रद्धालु (ETV BHARAT)

आने वाले दिनों के लिए भी किए गए इंतजाम

मंदिर प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है. इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं. प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है.

NAINA DEVI TEMPLE
सुबह से लगी दर्शन के लिए लंबी कतारें (ETV BHARAT)

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