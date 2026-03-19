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श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्रि की धूम, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब

श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्रि की धूम ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम और धार्मिक विधि-विधान के साथ हो गया है. सुबह की आरती, पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ माता के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. पहले दिन श्रद्धालु माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा कर आशीर्वाद ले रहे हैं.

मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

नवरात्रि शुरू होते ही सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की रौनक बढ़ गई. “जय माता दी” के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. मंदिर परिसर में पुलिस, होमगार्ड और पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन हो सकें. मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मपाल ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और माता का आशीर्वाद लिया. उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा, "मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. भक्तों को लाइनों में व्यवस्थित तरीके से दर्शन करवाए जा रहे हैं."

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