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EXCLUSIVE: 'भांग लॉटरी बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो, सुक्खू सरकार ने बंद किए सरकारी नौकरियों के दरवाजे'

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि, केंद्र ने हिमाचल को मेडिकल पार्क दिया था, 100 करोड़ रुपए की मदद की थी. लेकिन, इन्होंने वापस कर दिया. बल्क ड्रग पार्क बनाने में इन्होंने तीन साल देरी कर दी. अन्यथा वो अगर शुरू हो गया रहता तो उसमें रोजगार मिलता. रोजगार देने की बजाय रोजगार बंद करने का काम इस सरकार ने किया है.

रणधीर शर्मा ने कहा कि, "यहां इंडस्ट्रियलिस्ट तभी आएगा जब उसे सस्ती बिजली मिलेगी, सस्ती जमीन मिलेगी या और फिर कोई इंसेंटिव मिलेंगे. जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, उस समय उद्योग आए थे. इस सरकार ने पैकेज, इंसेंटिव तो दूर की बात बिजली की दरों में 55 फीसदी की भारी बढ़ोतरी कर उद्योगों के रास्ते बंद कर दिए. इस सरकार में न तो निवेश हुआ, न इंडस्ट्री आई और न ही युवाओं को रोजगार मिले."

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि, "23,000 का नौकरियों का जो आंकड़ा दिया जाता है उसमें आउटसोर्स भी है. उसमें जॉब ट्रेनी भी है. उसी में कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं. जबकि, इन्होंने ठुंजा साल वाली, पक्की और पेंशन वाली नौकरी देने के वादा किया था. जो मुख्य वादा था, ये सरकार उसे पूरा करने में नाकाम रही है. पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कोरा ही रह गया. वर्तमान सुक्खू सरकार ने क्या किया कि हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना थी, 40 लाख का कर्ज कम ब्याज पर उसमें से 25 फीसदी सब्सिडी, वो थी रोजगार देने की योजना. इस सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया. रोजगार देने के लिए हिमाचल में नए उद्योग लाने की आवश्यकता थी, इस सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी करके नए आने वाले उद्योगों का रास्ता बंद कर दिया. इतना ही नहीं कई उद्योग पलायन भी कर गए. क्योंकि हिमाचल में न तो रॉ मटेरियल है और न ही मार्केटिंग है."

भाजपा विधायक ने नियम 67 के तहत युवाओं को नौकरी और रोजगार देने संबंधी जो गारंटी और वायदे थे सरकार द्वारा उसे पूरा न करने का जो सरकार पर आरोप था उस विषय पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था. लेकिन, सरकार ने उस नोटिस को नहीं माना और नियम 67 के बजाय नियम 130 में चर्चा शुरू हुई. चर्चा में कहा था कि सरकार ने पहली ही कैबिनेट में एक लाख नौकरियों की स्वीकृति देकर भरना और पांच साल में पांच लाख युवाओं को रोजगार दाने प्राथमिक वायदा था. जबकि, सच्चाई यह है कि पौने चार साल इस सरकार के पूरे हो गए हैं लेकिन एक लाख तो दूर एक हजार भी रेगुलर सरकारी नौकरियां नहीं दी गई हैं.

शिमला: हिमाचल विधानसभा का 10 दिवसीय मानसून सत्र समाप्त हो गया है. सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. वहीं, श्री नैना देवी जी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भांग की खेती और लॉटरी शुरू करने को लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है. ETV भारत के साथ EXCLUSIVE बातचीत में रणधीर शर्मा ने सरकार पर घेरते हुए सवाल पूछा, "क्या सरकार चाहती है कि प्रदेश का युवा पढ़-लिखकर नौकरी मांगने के बजाय भांग की खेती करे और लॉटरी खेले?"

इस सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने और रोजगार देने का एक नायाब तरीका ढूंढा है. इन्हें लगता है कि युवा पढ़-लिख लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं तो नौकरी मांगते हैं. इसलिए इन्होंने प्रदेश में 18 कॉलेज बंद कर दिए. 1,500 से ऊपर शिक्षण संस्थान बंद कर दिए. ताकि, युवा पढ़े ही नहीं और न ही डिग्री लें, जब डिग्री नहीं होगी तो नौकरी कहां से मांगेंगे. सरकार ने रोजगार तो नहीं दिया ऊपर से भांग की खेती लीगल कर दी. अब युवा भांग उगाएंगे तो रोजगार कमाएंगे.

'लॉटरी से हजारों परिवार हुए हैं बर्बाद'

सरकार ने लॉटरी को लीगल कर दिया. दिवाली से लॉटरी शुरू करने जा रहे हैं. जो नौजवान नौकरी चाहता था, रोजगार चाहता था वो अब लॉटरी में भाग्य आजमाएगा. लेकिन, हमने इतिहास में देखा है कि इसी लॉटरी से हजारों परिवार बर्बाद हुए हैं. ऐसे में लॉटरी शुरू करके ये सरकार प्रदेश के युवाओं के भाग्य के साथ खिलवाड़ करने जा रही है. इसलिए हमने कहां है कि जुआ-लॉटरी बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो. भांग लॉटरी बंद करो रोजगार का प्रबंध करो.

सरकार ने दावा किया है कि हमने सिर्फ सरकारी क्षेत्र में युवाओं को नौकरी नहीं दी है, बल्कि निजी क्षेत्र, स्वरोजागर के अवसर पैदा किए जैसे प्राकृतिक खेती में भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, उद्योगों में भी रोजगार दिए. इस सवाल पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. उन्होंने ही अनेक योजनाएं चलाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम किया. प्रदेश सरकार उन योजनाओं को इंप्लीमेंट कर रही है. लेकिन, हम देख रहे हैं कि आज कल के युवा खेती और बागवानी की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं उन्हें नौकरी चाहिए. वैसे तो युवाओं की इच्छा सरकारी नौकरी की ही होती है, लेकिन सरकारी नहीं हो प्राइवेट में अच्छी नौकरी की इच्छा रहती है.

'सरकार ने पशुपालकों को बर्बाद करने का काम किया'

सरकार ने हींग पर समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया, सरकार बताए कि आखिर कितने लोग हींग की खेती करते हैं. दूध पर समर्थन मूल्य बढ़ा दिया. पशु तो पहले से ही लोग पालते हैं. अब लोग अधिक पशु पालने लगे तो सरकार ने कह दिया कि 20 लीटर से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, तो सरकार ने पशु पालकों का नुकसान कर दिया. लोगों के घरों में एक-एक क्वींटल दूध हो रहा है आखिर वे दूध लेकर कहां जाएं. सरकार ने पशुपालकों को भी बर्बाद करने का काम किया है.

सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद

इस सरकार ने सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि 2,500 के करीब तो पद ही समाप्त कर दिए हैं. आउटसोर्स पर लगे 943 लोग हटा दिए गए. आज के समय में एक लाख से अधिक पद खाली है, लेकिन सरकार भरने का काम नहीं कर रही है. जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग किसी में फील्ड में स्टाफ नहीं मिलता है. करोड़ों-अरबों रुपए की स्कीमें बनी हैं, लेकिन उसे चलाने वाले पंप ऑपरेटर नहीं है. पानी देने वाले फीटर नहीं हैं, बेलदार नहीं हैं. बिजली घर-घर तक पहुंचा दी है, लेकिन लाइनमैन नहीं हैं.

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रिपेयर करने वाले फील्ड स्टाफ के पद बिल्कुल खाली हैं. क्योंकि ये सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है. अगर हमें राजनीति लाभ लेना होता तो इस मुद्दे को बाद में उठाते हैं. लेकिन, हमने इसे अभी इसलिए उठाया है, क्योंकि अभी करीब एक साल है. युवाओं से किए गए वादे पूरा करें नहीं तो यही युवा आपको सत्ता से बाहर दिखाएगा.

कैसे मिलेगा रोजगार?

अगर भविष्य में भाजपा सत्ता में आती है तो क्या रोडमैप होगा कि हिमाचल के युवाओं को प्रदेश में ही अच्छी नौकरी मिले, युवाओं को बाहरी राज्यों में न भटकना पड़े इस सवाल पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि, "हमारा यह मानना है कि सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि विभिन्न विभागों जो आवश्यक खाली पद पड़े हैं फौरन उसे भरा जाए. दूसरा काम यह है कि स्वरोगार को बढ़ावा दिया जाए. जैसे हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में हमने 20 हजार युवाओं को स्वरोजगार दिया है. ऐसी या ऐसी और योजनाओं को लाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार दिया जा सकता है. तीसरा काम यह हो सकता है कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए. रोजगार के लिए निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए समझौता करना पड़ सकता है. जमीन सस्ती दरों पर देनी पड़ेगी. आखिर महंगी जमीन लेकर कोई उद्योग लगाने क्यों आएगा?"

भाजपा विधायक ने कहा कि, "इसलिए ज्यादा उद्योग आए, नए औद्योगिक क्षेत्र खुले और औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ बॉर्डर पर ही न हों प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में भी हों और हिमाचल प्रदेश में जो भी पैदावार है जैसे फल आधारित उद्योग वहां लगाए जाएं. हमारे यहां कृषि उत्पाद हैं, जड़ी-बूटियां हैं उस पर आधिरित उद्योग वहां लगाए जाएंतो जो उद्योग होंगे उनमें रोजगार मिलेगा. इससे प्रदेश के युवा बागवानी की ओर रुख करेंगे. क्योंकि फल आधारित उद्योग होने से उन्हें बेचने के लिए बाहन नहीं जाना होगा. हिमाचल में जितनी पैदावार होती है उस पार आधारित उद्योग लगाए जाएं तो ज्यादा रोजगार मिलेगा और ज्यादा उद्योग आएंगे."

सरकारी नौकरी के अलावा युवाओं के लिए विकल्प

सरकारी नौकरी के अलावा युवाओं के लिए और बेहतर और सुरक्षित विकल्प क्या हो सकते हैं इस सवाल पर भाजपा विधायक ने कहा कि, "मैं मानता हूं कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती. लेकिन, ये कहने का अधिकार तभी होगा, जब खाली पद भरे जाएं. रोजगार का मतलब यह है कि किसी को छोटी-मोटी इंडस्ट्री के लायक बनाएं. जैसे हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की. इस योजना के तहत 40 लाख पहले फिर 60 लाख तक देने की व्यवस्था की. उस राशि में कोई अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है कोई अपना अच्छा काम-धंधा कर सकता है. 10 अन्य युवाओं को भी रोजगार दे सकता है. ये स्वरोजगार की व्यवस्था है. लेकिन, इस सरकार ने नई योजना तो क्या चो योजना पहले चल रही थी उसे भी बंद कर दी. नई इंडस्ट्री आती तो उसमें भी पढ़ा-लिखा नौजवान नौकरी करता लेकिन वर्तमान सरकार में नई इंडस्ट्री भी नहीं आई."

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