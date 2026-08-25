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26 अगस्त से शुरू होगी हड़सर से श्री मणिमहेश यात्रा, SDM ने श्रद्धालुओं से की ये अपील

चंबा: हड़सर से श्री मणिमहेश कैलाश तक के पैदल यात्रा मार्ग का प्रशासन द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान यात्रा मार्ग की स्थिति का जायजा लिया गया और पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए मार्ग को दुरुस्त एवं सुरक्षित पाया गया. एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 26 अगस्त से हड़सर से श्री मणिमहेश कैलाश तक पैदल यात्रा पुनः शुरू की जा रही है. श्रद्धालु 4:00 बजे से यात्रा शुरू कर सकेंगे.

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार श्री मणिमहेश कैलाश यात्रा प्रतिदिन सायं 7:00 बजे से प्रातः 4:00 बजे तक बंद रहेगी. इस दौरान यात्रियों को यात्रा मार्ग पर आवागमन की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा रात्रि के समय यात्रा मार्ग पर उत्पन्न होने वाली संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए की गई है.

एसडीएम अजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में घोड़ों एवं खच्चरों के आवागमन के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. इसके लिए यात्रा मार्ग की स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि घोड़ों एवं खच्चरों के आवागमन से संबंधित प्रशासन के आगामी आदेशों का पालन करें.