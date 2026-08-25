26 अगस्त से शुरू होगी हड़सर से श्री मणिमहेश यात्रा, SDM ने श्रद्धालुओं से की ये अपील
पैदल यात्रा मार्ग का प्रशासन ने विस्तृत निरीक्षण के बाद लिया फैसला. 26 अगस्त से शुरू होगी हड़सर से श्री मणिमहेश यात्रा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 10:36 PM IST
चंबा: हड़सर से श्री मणिमहेश कैलाश तक के पैदल यात्रा मार्ग का प्रशासन द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान यात्रा मार्ग की स्थिति का जायजा लिया गया और पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए मार्ग को दुरुस्त एवं सुरक्षित पाया गया. एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 26 अगस्त से हड़सर से श्री मणिमहेश कैलाश तक पैदल यात्रा पुनः शुरू की जा रही है. श्रद्धालु 4:00 बजे से यात्रा शुरू कर सकेंगे.
उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार श्री मणिमहेश कैलाश यात्रा प्रतिदिन सायं 7:00 बजे से प्रातः 4:00 बजे तक बंद रहेगी. इस दौरान यात्रियों को यात्रा मार्ग पर आवागमन की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा रात्रि के समय यात्रा मार्ग पर उत्पन्न होने वाली संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए की गई है.
एसडीएम अजय कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में घोड़ों एवं खच्चरों के आवागमन के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. इसके लिए यात्रा मार्ग की स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि घोड़ों एवं खच्चरों के आवागमन से संबंधित प्रशासन के आगामी आदेशों का पालन करें.
उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर मौसम की स्थिति एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए श्रद्धालु अनावश्यक जोखिम न लें. प्रशासन, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय के दौरान ही यात्रा करें और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें.
एसडीएम ने समस्त पर्यटकों, श्रद्धालुओं एवं यात्रियों से अपील की कि श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें. किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा जोखिम की स्थिति में प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करें. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.
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