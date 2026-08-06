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मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें! अपने साथ भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने श्री मणिमहेश यात्रा मार्ग का अवलोकन करने के बाद ही इस तरह के निर्देश दिए हैं. मणिमहेश यात्रा-2026 के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हड़सर गांव से डल झील मणिमहेश तक यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया. साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

चंबा: श्री मणिमहेश यात्रा के बेहतर प्रबंधन को लेकर चंबा जिला उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने मार्ग पर संचालित विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान मणिमहेश यात्रा के दौरान छोटी क्षमता युक्त पानी की बोतलों और नमकीन आदि के छोटे पैकेटों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा संपूर्ण यात्रा मार्ग पर बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं.

उपायुक्त ने विभिन्न दुकानों का किया निरीक्षण

उपायुक्त ने इस दौरान यात्रा मार्ग पर संचालित विभिन्न दुकानों का निरीक्षण करते हुए दुकानदारों से पर्यावरण संरक्षण और मणिमहेश घाटी की प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहभागी बनकर प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में छोटी क्षमता युक्त पानी की बोतलों और नमकीन आदि के छोटे पैकेटों की बिक्री प्रतिबंधित है. उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि क्षेत्र के अत्यंत सेंसेटिव इकोसेंसेटिव और मणिमहेश घाटी की प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के दृष्टिगत प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री न करें. इससे यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक कचरे की रोकथाम के साथ स्थानीय जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण उपलब्ध होगा.

यात्रा मार्ग पर संचालित विभिन्न दुकानों का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त (ETV Bharat)

बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक

साथ में उपायुक्त ने संपूर्ण यात्रा मार्ग पर बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने के निर्देश भी दिए. मुकेश रेपस्वाल ने धनछो के समीप दुनाली में पैदल पुल और सड़क और सुंदरसी से ऊपर ग्लेशियर पॉइंट की मरम्मत को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. साथ में उन्होंने यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर रास्तों के निर्माण के लिए आवंटित निविदाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के भी कहा.

मणिमहेश यात्रा पर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त (ETV Bharat)

मणिमहेश यात्रा पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा

उपायुक्त ने यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, ठहराव स्थलों, शौचालयों और कूड़ा-कचरा प्रबंधन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुकेश रेपसवाल ने श्री मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने और मौसम की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही यात्रा शुरू करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, इसलिए बिना पंजीकरण के यात्रा न करें.

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