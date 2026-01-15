ETV Bharat / state

सुरों से सजी महाकाल की नगरी, शिवोहम से गूंजा उज्जैन, 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का आगाज

प्रसिद्ध गायक कलाकार शंकर महादेवन ने बांधा सुरों का समां, सीएम मोहन यादव ने की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग व भक्त निवास की नई वेबसाइट लॉन्च.

shankar mahadevan in ujjain
शिवोहम से गूंजा पूरा उज्जैन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 8:27 AM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 8:54 AM IST

4 Min Read
उज्जैन: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का आगाज हो गया है. 14 जनवरी बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में इस आयोजन का भव्य शुभारंभ हुआ. श्री महाकाल महालोक में आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन प्रसिद्ध गायक कलाकार शंकर महादेवन ने अपने दोनों बेटों सिद्धार्थ, शिवम व म्यूजिक बैंड के साथ शिवोहम पर रंगारंग प्रस्तुति दी और भक्ति मय समा बांधा. इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, शंकर महादेवन समेत कई सिलेब्रिटीज ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल सहित अन्य वेबसाइट पोर्टल का भी शुभारंभ किया.

shankar mahadevan in ujjain
प्रस्तुति देते प्रसिद्ध गायक कलाकार शंकर महादेवन (Etv Bharat)

शिवोहम से गूंजा पूरा उज्जैन

5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर 'शिवोहम' थीम पर विशेष प्रस्तुतियां दी गईं. इसमें प्रसिद्ध गायक पद्मश्री शंकर महादेवन (सिद्धार्थ-शिवम) द्वारा अपने सुपुत्रों के साथ शिव-भक्ति के भाव विभोर कर देने वाले गीत गाए गए. इसके साथ ही यहां ट्राइबल आर्टिस्ट ने अपने नृत्य से भक्तिमय माहौल बांधा. अभ्युदय मध्यप्रदेश व स्वाभिमान पर्व–2026 के अंतर्गत संस्कृति विभाग, वीर भारत न्यास और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्री महाकाल महोत्सव आयोजित किया गया है.

शंकर महादेवन ने बांधा सुरों का समां (Etv Bharat)

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की नई वेबसाइट का शुभारम्भ

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की नई वेबसाइट www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in होगी, जिसका मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया. साथ ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 600 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले श्री महाकालेश्वर भक्त निवास की वेबसाइट www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/bhaktniwas का भी शुभारंभ किया. मुख्‍यमंत्री द्वारा 100 ऐपिसोड के सीरीयल महाकाल सृष्टि के समय के टीजर को भी रिलीज किया.

mohan yadav wedding anniversary mahakal darshan ujjain
सीएम ने वैवाहिक वर्षगांठ व संक्रांति पर किए दर्शन (Etv Bharat)

मंदिर की सरकारी वेबसाइट से क्या होंगे फायदे?

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया, '' वेबसाइट सरकार द्वारा संचालित होने से श्रद्धलु सेक्योर फील करेंगे. इस वेबसाइट को पूरी तरह श्रद्धालु-केन्द्रित स्वरूप में आधुनिकता के साथ तैयार किया गया है. वेबसाइट के माध्यम से, शीघ्र दर्शन बुकिंग, भस्म आरती बुकिंग, पूजन बुकिंग, अतिथि निवास बुकिंग ऑनलाइन दान सुविधा भक्तों को मिलेगी.''

Shri Mahakaal Mahotsav Ujjain
श्री महाकाल महोत्सव में सीएम (Etv Bharat)

साथ ही उज्जैन नगरी की प्राचीन ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्ता, श्री महाकालेश्वर मंदिर का विस्तृत व प्रमाणिक इतिहास, महाकाल मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों की जानकारी, उज्जैन में स्थित प्रमुख छोटे-बड़े मंदिरों का विवरण, धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश इसमें मिलेगा.

mohan yadav ujjain news
महाकाल मंदिर में पत्नी के साथ सीएम (Etv Bharat)

सीएम ने वैवाहिक वर्षगांठ व संक्रांति पर किए दर्शन

इससे पहले मकर संक्रांति पर्व के मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सपत्नीक भगवान का आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री की 14 जनवरी को वैवाहिक वर्षगांठ भी थी. वहीं भारत सरकार नीति आयोग के प्रधान आर्थिक सलाहकार, बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार व अभिनेता-अभिनेत्रियों का भी मंदिर में तांता लगा रहा, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं. सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक शंकर महादेवन व उनके बेटे सिद्धार्थ और शिवम ने भी कार्यक्रम से पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर पंहुचकर भगवान श्री महाकाल के दर्शन किए.

shankar mahadevan in ujjain
कार्यक्रम से पहले शंकर महादेवन ने किए महाकाल के दर्शन (Etv Bharat)

स्वर्ग से सुंदर हमारा उज्जैन : सीएम

इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा, '' हमारे उज्जैन की जब ड्रोन से फोटो लेते हैं तो स्वर्ग से सुंदर नजर आता है. महाकाल महोत्सव शुभारंभ में आप आएं है तो महाकाल लोक में इतिहास के साक्षी बनेंगे. हर दीवार पर सालों पुराना इतिहास दर्ज है. काल की नगरी है ये, कोई बड़ा नहीं सकता कोई घटा नहीं सकता, यहां कर्म के आधार पर जन्म, पुण्य और श्री धाम का रास्ता मिलता है. महाकाल सांसों में बसे हैं. मध्यप्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में ही दो शक्तिपीठ, क्षिप्रा किनारे गुरुनानक आश्रम कई कथा, कई लीला है उज्जैन की.

UJJAIN NEWS TODAY
नंदी हॉल में शंकर महादेवन (Etv Bharat)

भोपाल की तरह उज्जैन में लगाएंगे वन मेला : सीएम

सीएम ने आगे कहा, '' महाकल की नगरी दुनिया में अलग प्रकार से जानी जाती है. जैसे श्रावण महोत्सह में सवारी की रचना बनाई गई. वैसे ही हमने गुड़ी पड़वा पर सम्राट विक्रमादित्य मेले का आयोजन शुरू किया, फिर नवीन अध्याय जोड़ा महाकाल की नगरी में वाहनों का मेला. वन संपदा की अद्भुत धरोहर को ध्यान में रख अब भोपाल के बाद 5 दिन का मेला शहर के दशहरा मैदान में आयोजित होगा. वनों की औषधि, च्वयनप्राश व अन्य की जो हम महत्ता महसूस करते है आपको मेले में मिलेगी.''

