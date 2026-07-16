श्रीकृष्ण सेतु के एप्रोच पथ पर मंडराया खतरा, सुरक्षा दीवार में आई बड़ी दरार
मुंगेर में लगातार बारिश से श्रीकृष्ण सेतु एप्रोच पथ की दीवार अलग होने से मिट्टी कटाव और सड़क धंसने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है.
Published : July 16, 2026 at 8:52 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर को खगड़िया से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण श्रीकृष्ण सेतु तक पहुंचने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-333बी (NH-333B) के एप्रोच पथ पर खतरे के संकेत दिखाई देने लगे हैं. लगातार हो रही बारिश के बीच सुजाबलपुर स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पासबने रोड अंडर ब्रिज (RUB) की सुरक्षा दीवार (रिटेनिंग वॉल) पुल की मुख्य दीवार से अलग हो गई है.दोनों दीवारों के बीच बनी चौड़ी दरार से बारिश का पानी लगातार भीतर प्रवेश कर रहा है और उसके साथ एप्रोच पथ की मिट्टी का भी तेजी से कटाव हो रहा है.
सुरक्षा को लेकर चिंता: यह स्थिति एप्रोच पथ की मजबूती और हजारों यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रही है. यदि समय रहते तकनीकी मरम्मत नहीं कराई गई तो यह दरार भविष्य में सड़क धंसने या एप्रोच पथ को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है.
बारिश ने बढ़ाई चिंता: स्थानीय लोगों के अनुसार रिटेनिंग वॉल और पुल की मुख्य दीवार के बीच स्पष्ट गैप दिखाई दे रहा है. लगातार बारिश के कारण पानी इस दरार के भीतर जा रहा है और धीरे-धीरे नीचे की मिट्टी बह रही है. यदि यह सिलसिला जारी रहा तो एप्रोच पथ की नींव कमजोर हो सकती है. किसी भी पुल के एप्रोच पथ की मजबूती उसके नीचे की मिट्टी और रिटेनिंग वॉल पर निर्भर करती है. यदि मिट्टी का कटाव बढ़ता है तो सड़क में दरार, धंसाव अथवा अन्य संरचनात्मक क्षति की संभावना बढ़ जाती है.
हर दिन हजारों वाहनों की आवाजाही: एनएच-333बी मुंगेर और श्रीकृष्ण सेतु को जोड़ने वाला अत्यंत व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है. इसी मार्ग से प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन, बसें, ट्रक, एम्बुलेंस तथा अन्य यात्री वाहन गुजरते हैं. ऐसे में एप्रोच पथ की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी भविष्य में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लगातार बारिश के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती है.
निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल: सुरक्षा दीवार के मुख्य संरचना से अलग होने के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल के एप्रोच पथ पर इस प्रकार की स्थिति सामने आना चिंताजनक है. ग्रामीणों और राहगीरों ने संबंधित निर्माण एजेंसी से पूरे स्थल की तकनीकी जांच कराने, क्षतिग्रस्त हिस्से की स्थायी मरम्मत करने तथा भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है.
प्रशासन ने लिया संज्ञान: मामले की जानकारी मिलने के बाद मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज ने कहा कि सुरक्षा दीवार में आई क्षति की सूचना प्राप्त हुई है. संबंधित विभाग को तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम स्थल का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, ताकि एप्रोच पथ को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके. आम लोगों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे.
"सुरक्षा दीवार में आई क्षति की जानकारी मिली है, संबंधित विभाग को तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं.तकनीकी विशेषज्ञ स्थल का निरीक्षण करेंगे और आवश्यक मरम्मत व सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि एप्रोच पथ सुरक्षित बना रहे." - निखिल धनराज, डीएम, मुंगेर
प्रशासन का भरोसा: हालांकि प्रशासन ने जांच और मरम्मत का भरोसा दिया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों की चिंता बनी हुई है. यदि जल्द तकनीकी हस्तक्षेप नहीं हुआ तो मिट्टी का कटाव और बढ़ सकता है, जिससे एप्रोच पथ की स्थिरता प्रभावित होने का खतरा बना रहेगा. श्रीकृष्ण सेतु बिहार का एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है और इस मार्ग की सुरक्षा लाखों लोगों की दैनिक आवाजाही से जुड़ी हुई है. ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित विभाग कितनी तेजी से जांच पूरी कर मरम्मत कार्य शुरू करता है.
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