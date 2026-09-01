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Special: संकट में द्वापर युग की विरासत, 'कदंब खंडी' में बचे महज 22 पेड़, जहां भगवान कृष्ण ने पत्तों में खाया था दही

डीग के ऐतिहासिक 'कदंब खंडी' धाम में 208 कदंब वृक्षों में से अब मात्र 22 पेड़ ही बचे हैं. पढ़िए श्यामवीर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट.

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ऐतिहासिक 'कदंब खंडी' धाम (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2026 at 9:17 PM IST

6 Min Read
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भरतपुर: क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है, जिसके पत्ते कुदरती तौर पर दोने के आकार में उगते हैं? ब्रजभूमि के डीग जिले में मौजूद द्वापरयुगीन 'कदंब खंडी' प्रकृति का ऐसा ही एक जीवित चमत्कार है, लेकिन अफसोस भगवान कृष्ण की रासलीला और बाल-क्रीड़ाओं की गवाह रही यह ऐतिहासिक धरोहर आज प्रशासनिक उपेक्षा और दीमक के प्रकोप के कारण नष्ट होने की कगार पर है.

पावन धाम में थे 208 विशाल कदंब के पेड़: डीग जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर एंचैरा गांव में स्थित इस पवित्र परिसर का संकट अब गहरा गया है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, कुछ समय पहले तक इस पावन धाम में 208 विशाल कदंब के पेड़ लहलहाते थे, जिनकी संख्या अब घटकर मात्र 20-22 रह गई है. परिसर के एक हिस्से में गहरा गड्ढा होने से सालभर होने वाला जलभराव और जड़ों में लगी दीमक, बचे हुए प्राचीन पेड़ों को लगातार खोखला कर रही है. आलम यह है कि अगर समय रहते वन विभाग और प्रशासन ने वैज्ञानिक तरीकों से इन धरोहर वृक्षों को नहीं बचाया, तो श्रीकृष्ण की स्मृतियों को समेटे यह अनमोल प्राकृतिक विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी.

डीग के ऐतिहासिक 'कदंब खंडी' धाम (ETV Bharat Bharatpur)

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आज भी पेड़ पर आते हैं 'दोने' के आकार के पत्ते: इस पावन धाम के साथ श्रद्धालुओं की जो अटूट श्रद्धा जुड़ी है, उसकी वजह यहां सदियों से हो रहा एक कुदरती करिश्मा है. क्षेत्र के नाहरौली गांव की 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला रामदुलारी इस अनोखे पेड़ का रहस्य बताते हुए कहती हैं कि द्वापर युग में कान्हा ने इन्हीं कदंब के पत्तों को मोड़कर दोने बनाए थे और गोपियों से दही खाया था. उन्होंने बताया कि, "द्वापर युग में जब बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ यहां क्रीड़ा कर रहे थे, तब कुछ गोपिकाएं मटकों में दही लेकर वहां से गुजर रही थीं. कृष्ण ने उनका रास्ता रोककर दही खाने की इच्छा जताई, जब गोपिकाओं ने बर्तन न होने की बात कही, तो कन्हा ने खेल-खेल में पास ही खड़े कदंब के पत्तों को मोड़कर उनके दोने बना लिए और मजे से दही खाया." स्थानीय मान्यता है कि प्रभु की इसी बाललीला के बाद से इस पेड़ के पत्तों का आकार हमेशा के लिए दोने जैसा हो गया.

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संकट में 'कदंब खंडी' धाम (ETV Bharat GFX)

गांव बसने से भी 1,000 वर्ष पुराना है इतिहास: कदंब खंडी धाम के मुख्य सेवादार साधु लक्ष्मण दास बताते हैं कि यह परिसर ऐतिहासिक रूप से बेहद समृद्ध है. स्थानीय परंपराओं और बुजुर्गों के अनुसार, यहां एंचैरा गांव के बसने से करीब एक हजार वर्ष पहले से ही मंदिर मौजूद था. वृंदावन की ही तरह यहां भी पीढ़ियों से यह लोकमान्यता चली आ रही है कि भगवान श्रीकृष्ण अपनी सखियों के साथ इस वन में रासलीला और झूला-विहार किया करते थे. आज भी देश-विदेश से श्रद्धालु यहां आकर मन्नतें मांगते हैं, और माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहां पूरी होती है.

डीग का ऐतिहासिक 'कदंब खंडी'
कदंब के पेड़ पर लगे दोने के आकार के पत्ते (ETV Bharat Bharatpur)

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'राम ठगिनी' और एकांत रासलीला का रहस्य: धाम की मान्यताओं में केवल पत्तों और तनों का चमत्कार ही शामिल नहीं है, बल्कि यहां की हवाओं में एकांत रासलीला का एक गहरा रहस्य भी तैरता है. इस धाम से संतान प्राप्ति की एक और चर्चित पौराणिक कथा जुड़ी है. साधु लक्ष्मण दास के अनुसार, एक बार एक निःसंतान महिला ने भगवान कृष्ण को रास रचाते देखने के लिए वन में छिपने का दुस्साहस किया. रास समाप्त होने पर जब अंतर्यामी कृष्ण ने उसे देख लिया, तो महिला ने रोते हुए संतान की इच्छा प्रकट की. भगवान ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह इस रहस्य को हमेशा गुप्त रखेगी, अन्यथा वे यहां आना बंद कर देंगे. महिला के घर पुत्र तो हुआ और उसका वंश भी बढ़ा, लेकिन वह इस रहस्य को छुपा नहीं सकी और उसने समाज में इसका ढिंढोरा पीट दिया. मान्यता है कि वचन टूटने के बाद से कृष्ण ने वहां प्रत्यक्ष आना बंद कर दिया, और रहस्य उजागर करने के कारण उस महिला को 'राम ठगिनी' तथा उसके परिवार को आज भी 'राम ठगा' कहा जाता है.

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पीपल के पेड़ के तने में उभरीं कृष्ण और गणेश जैसी आकृति (ETV Bharat Bharatpur)

पेड़ के तनों पर उभरी हैं भगवान की आकृतियां: इस परिसर का कौतूहल केवल पत्तों तक सीमित नहीं है. स्थानीय ग्रामीण वीरेंद्र बताते हैं कि यहां स्थित अत्यंत प्राचीन पीपल के पेड़ के तनों पर भगवान श्रीकृष्ण, शेषनाग और विघ्नहर्ता गणेश की आकृतियां साफ दिखाई देती हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये आकृतियां किसी मानव द्वारा तराशी नहीं गई हैं, बल्कि समय के साथ प्रकृति ने स्वयं इन्हें तनों पर उभारा है.

डीग का ऐतिहासिक 'कदंब खंडी'
मिट्टी कटाव से नजर आ रहीं कदंब के पेड़ों की जड़ (ETV Bharat Bharatpur)

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208 से घटकर रह गए सिर्फ 22 पेड़: इस अद्भुत धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह ऐतिहासिक कदंब वन अब तेजी से उजड़ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, कुछ समय पहले तक यहां 208 विशाल कदंब के पेड़ लहलहाते थे, लेकिन वर्तमान में दीमक के भयंकर प्रकोप और देखरेख की कमी के कारण महज 20 से 22 पेड़ ही जीवित बचे हैं.

ग्रामीणों ने की सरंक्षण की मांग: ग्रामीण वीरेंद्र ने बताया कि परिसर के एक हिस्से में गहरा गड्ढा होने के कारण वहां लगातार जलभराव और तालाब जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे बचे हुए पेड़ों की जड़ें सड़ रही हैं. ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि वन विभाग और पुरातत्व विभाग ने समय रहते इन धरोहर वृक्षों का वैज्ञानिक उपचार नहीं किया और जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुधारी, तो द्वापरयुगीन स्मृतियों को समेटे यह कदंब खंडी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी.

झूला झूलते भगवान कृष्ण और राधारानी
झूला झूलते भगवान कृष्ण और राधारानी (ETV Bharat Bharatpur)

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