श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारीः मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल
रांची में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं. मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : August 29, 2026 at 8:17 PM IST
रांचीः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों से लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित होनेवाले दही हांडी प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हो गई हैं.
इसी को लेकर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य संरक्षक राजीव रंजन प्रसाद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. साथ ही उन्हें औपचारिक रूप से इस वर्ष रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाले दही हांडी प्रतियोगिता 2026 एवं बाल गोपाल बाल राधा कार्यक्रम के समापन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया. आयोजन समिति के आग्रह को मुख्यमंत्री ने स्वीकारते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति प्रदान की है.
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संरक्षक राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष विनोद गोप, संरक्षक डॉ राजेश गुप्ता छोटू, डॉ कुमार राजा, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल किटू सिंह, महासचिव मनोज गुप्ता, सचिव रोहित सिंह, सह-सचिव नरेंद्र सिंह शामिल रहे. रांची जिला श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में इस वर्ष दिनांक 03 एवं 04 सितंबर 2026 को मोरहाबादी में भव्य रूप से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के दो दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है. दिनांक 03 सितंबर 2026 गुरुवार को बाल गोपाल एवं बाल राधा पोशाक प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिष्ठित बैंक्वेट में संध्या 4 बजे से किया जाएगा. दिनांक 04 सितंबर 2026, शुक्रवार को भजन संध्या, श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य मंचन एवं पुरुष और महिला गोविंदा दलों के लिए दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन संध्या 6 बजे से श्रीकृष्ण के संध्या आरती 11 ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से होगा.
जन्माष्टमी पर बाल गोपाल सहित कई प्रतियोगिता का होगा आयोजन
जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित होंगे. पहले दिन बाल गोपाल एवं बाल राधा पोशाक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. यह प्रतियोगिता 06 माह से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए दो वर्गों में आयोजित होगी. मुख्य संरक्षक राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि प्रथम वर्ग में 06 माह से 05 वर्ष तक और द्वितीय वर्ग में 06 वर्ष से 12 वर्ष तक शामिल होंगे. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दोपहर 03 बजे से आयोजन स्थल बैंक्वेट हाल पर पहुंचकर पंजीयन करवाना होगा.
इस मौके पर दिनांक 04 सितंबर को बहुप्रतीक्षित दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन पुरुष एवं महिला वर्ग में किया जाएगा. इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे. इस बार हांडी की ऊंचाई पुरुष वर्ग- 20 फीट और महिला वर्ग- 17 फीट है.इस वर्ष पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों के लिए पुरस्कार राशि प्रथम पुरस्कार — ₹61,000/-द्वितीय पुरस्कार — ₹41,000/ और तृतीय पुरस्कार — ₹21,000/- है, इसके साथ विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीम को प्रतियोगिता में प्रदर्शन के लिए 05 मिनट का समय दिया जाएगा. निर्णायक मंडली का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा साथ ही, नशापान कर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसी भी प्रतिभागी को प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 04 सितंबर 2026 को झारखंड एवं बाहर से आने वाले कलाकारों द्वारा श्रीकृष्ण भजन संध्या एवं श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर पूरे मोरहाबादी मैदान में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी तथा श्रीकृष्ण का भव्य झूलन सजाया जाएगा.
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