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59 साल बाद जन्माष्टमी पर विशेष ग्रह संयोग! रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी, इच्छा पूर्ति के लिए करें ये उपाय

उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय भी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र था. इसी कारण इस प्रकार की तिथि- नक्षत्र संयोग को विशेष माना गया है. इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग होने से पर्व का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है.

पं. अक्षत व्यास ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, '' भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी के रूप में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है. यदि जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं होता तो इसे सामान्य अष्टमी के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी के साथ आता है तो धर्मशास्त्रीय परंपरा में इसे 'जयंती' संज्ञा प्राप्त होती है.''

उज्जैन : इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 59 साल बाद बेहद खास योग बन रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग इस पर्व को विशेष बना रहा है. ज्योतिषाचार्य पंडित अक्षत व्यास के अनुसार, '' जब जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो इसे सामान्य अष्टमी से अलग विशेष महत्व प्राप्त होता है और यह 'जयंती योग' के रूप में जानी जाती है.'' वहीं, ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बे वाला के अनुसार, '' वर्ष 1967 के बाद साल 2026 में सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति और शनि के गोचर की पुनरावृति के बीच जन्माष्टमी का यह विशेष पर्व मनाया जा रहा है.''

1967 के बाद फिर बना पांच ग्रहों का संयोग

ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बेवाला के अनुसार, '' 1967 के बाद 2026 में पांच ग्रहों की पुनरावृत्ति वाले विशेष संयोग में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है. इस बार सूर्य सिंह, चंद्र वृषभ, बुध सिंह, बृहस्पति कर्क और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं. 4 सितंबर को जन्माष्टमी रोहिणी के बाद मृगशिरा नक्षत्र, हर्षण के बाद वज्र योग, तैतिल के बाद वणिज करण और वृषभ राशि के चंद्रमा की साक्षी में मनाई जा रही है.''

1967 के बाद फिर जन्माष्टी पर बना पांच ग्रहों का संयोग (Etv Bharat)

तकनीक, प्रशासन और अध्यात्म में बदलाव के संकेत

पंडित अमर डब्बेवाला के अनुसार, '' पांच ग्रहों की यह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष मानी जाती है. इसके प्रभाव से तकनीकी संचार, प्रशासन, आध्यात्मिकता और धर्म के क्षेत्र में बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं. 1967 के समय भी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिले थे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2026 में भी राष्ट्र के प्रभाव में वृद्धि के संकेत हैं.''

केंद्र- त्रिकोण योग साधना के लिए महत्वपूर्ण

भारतीय ज्योतिष में केंद्र और त्रिकोण को शक्तिशाली माना गया है. इस बार सूर्य-चंद्र के विशेष योग के साथ ग्रहों का दृष्टि संबंध भी महत्वपूर्ण है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार यह स्थिति साधकों के लिए अनुकूल है और कृष्ण भक्त विशेष पूजा, पाठ और संकल्प के माध्यम से अपनी साधना कर सकते हैं.

ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बे वाला (Etv Bharat)

विवाह बाधा के लिए कात्यायनी साधना

जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है, वे जन्माष्टमी से भगवान कृष्ण की पूजा के साथ माता कात्यायनी की साधना शुरू कर सकती हैं. कात्यायनी के वैदिक मंत्र और स्तोत्र का नियमित पाठ 3 महीने तक करने की बात कही गई है. मान्यता है कि नियमपूर्वक साधना करने से माता की कृपा प्राप्त होती है.

कृष्ण भक्ति के लिए कृष्णाष्टकम् का पाठ

कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए जन्माष्टमी से कृष्णाष्टकम् का पाठ और कृष्ण कथा-लीला का श्रवण किया जा सकता है. पंडित अमर डब्बेवाला के अनुसार, '' इससे ज्ञान और वैराग्य के साथ जीवन के चारों पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना को भी बल मिलता है.''

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ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बे वाला ने यह भी बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राशि अनुसार विशेष साधना करने से मनोवांछित फल की होगी प्राप्ति