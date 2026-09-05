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आधी रात 31 तोपों की गर्जना के साथ हुआ भगवान का प्राकट्य, मुख्यमंत्री ने पत्नी संग किए दर्शन, बाड़मेर में दही हांडी फोड़ कार्यक्रम

गुप्त वृंदावन धाम में कृष्ण-बलराम का महाभिषेक : इसी तरह पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ जी मंदिर में भी मध्यरात्रि में कृष्ण जन्म के साथ ही मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा. गुप्त वृंदावन धाम में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण-बलराम का नारियल पानी, दिव्य जल, जड़ी-बूटियों, पंचामृत और पंचगव्य से महाभिषेक किया गया. जन्माष्टमी पर भगवान को 108 प्रकार के राजभोग अर्पित किए गए. प्रत्येक अभिषेक के बाद मिष्ठान और माखन-मिश्री का भोग लगाया गया. मंदिर के अध्यक्ष अमितासना दास ने बताया कि यशोदानंदन के आगमन का उत्सव धूमधाम से मनाया गया. भगवान को पीले और नीले रंग की पोशाक धारण कराई गई और चंदन के तेल से पंचामृत स्नान कराया गया. उन्होंने कहा कि कृष्ण धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का संदेश देते हैं.

तड़के 4 बजे खुले गोविंद देवजी के पट, आधी रात हुआ कृष्ण जन्म : जन्माष्टमी पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में तड़के 4 बजे मंगला झांकी के साथ पट खुले. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं. ठाकुरजी को विशेष पीतांबर धारण कराया गया. पूरे दिन मंदिर में भक्ति गीत, वेदपाठ और राधा-कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचे नन्हे बाल-गोपालों ने भक्तिमय माहौल बनाए रखा. वहीं, रात 12 बजते ही कृष्ण जन्म की घोषणा 31 तोपों की गर्जना और शंखनाद के साथ हुई. इसके बाद ठाकुरजी का 425 लीटर दूध, 365 किलो दही, 11 किलो घी, 85 किलो बूरा और 11 किलो शहद स्व अभिषेक किया गया. अभिषेक के बाद ठाकुरजी को पंजीरी लड्डू, खिरसा और रबड़ी कुल्हड़ का भोग अर्पित किया गया. यहां दिनभर में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का आंकलन है.

जयपुर/बाड़मेर/बहरोड : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पूरे प्रदेशभर में धूम-धाम से मनाया गया. शुक्रवार को गुलाबी नगरी पूरी तरह कृष्णमय नजर आई. मंदिरों से लेकर शहर की गलियों और चौराहों तक राधा-कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे. आराध्य श्री गोविंद देवजी मंदिर, गोपीनाथजी मंदिर और गुप्त वृंदावन धाम सहित शहर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. रात को 12 बजते ही मंदिरों में शंखनाद और जयकारों के बीच भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ. गोविंद देवजी मंदिर में 31 तोपों की गर्जना के साथ जन्म की घोषणा की गई. वहीं, बाड़मेर में विभिन्न गली मोहल्ले में दही हांडी फोड़ सहित कई आयोजन किए गए. इनमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया.

राज्यपाल बोले- कृष्ण का जीवन आलोक पथ पर चलने की प्रेरणा देता है : इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुए. उन्होंने हरिनाम संकीर्तन और भगवद्गीता के ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक कार्यक्रम में भागीदारी की. राज्यपाल ने लड्डू गोपाल का दुग्धाभिषेक कर पूजा-अर्चना भी की. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि श्रीकृष्ण जीवन की उत्सवधर्मिता से जुड़े हैं और उनका जीवन अतीत के मोह को छोड़कर निरंतर आगे बढ़ने और निष्काम कर्म का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने धर्म की रक्षा और आदर्श कर्म का मार्ग दिखाया है. कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और संघर्ष करते हुए जीवन के आलोक पथ को चुनने की प्रेरणा कृष्ण के जीवन से मिलती है.

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मुख्यमंत्री ने पत्नी संग किए मंदिरों में दर्शन : वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पत्नी संग श्री राधा सरल बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की. मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में कीर्तन में भी भाग लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. जन्माष्टमी के चलते जयपुर के कृष्ण मंदिरों में सुबह से देर रात तक धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहा. मंदिरों में विशेष सजावट, झांकियां, भजन-कीर्तन और भगवान के विशेष शृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे.

बाड़मेर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर झूमे श्रद्धालु : शहर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जबरदस्त तरीके का उत्साह उमंग का माहौल देखने को मिला. शुक्रवार देर रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ. 'नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' के जयकारों से शहर गूंज उठा. शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में दही हांडी फोड़ सहित कई आयोजन किए गए. शहर के बालाजी मंदिर, मुकुंदजी मंदिर, श्रीमाली भवन स्थित लक्ष्मी मंदिर मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के करीब 500 मीटर लंबी कतारें लगी नजर आईं. मंदिरों में सत्संग भजन कीर्तन सहित कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए.

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इसी प्रकार शहर के पातालेश्वर महादेव मंदिर पर विशाल रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी. इस दौरान वात्सल्य धाम की साध्वी सत्यसिद्धा गिरी का सानिध्य प्राप्त रहा. रात को करीब 12:00 बजे दही हांडी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन रात्रि जागरण के दौरान किया गया. इसी तरह पुराना जाटावास में दीप्ति महिला मंडल की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया. इसमें महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी पर्व को मनाया. इस दौरान महिलाओं ने भगवान कृष्ण के जन्म पर ताली बजाकर एक दूसरे को बधाइयां देने के साथ ही मिठाइयां बांटी.

कल्याणपुर में आयोजित दही हांडी फोड़ कार्यक्रम (ETV Bharat Barmer)

कोटपूतली-बहरोड में जन्माष्टमी महोत्सव की धूम : जिले में भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. जिलेभर में विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष सजावट की गई और भगवान श्रीकृष्ण सहित विभिन्न देवी-देवताओं की भव्य झांकियां सजाई गईं. जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में दिनभर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. वहीं, रात होते-होते बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे. जिले के विभिन्न मंदिरों में भगवान जगन्नाथ, अमरनाथ बर्फानी बाबा, बाबा खाटू श्याम, सालासर वाले बालाजी सहित अन्य देवी-देवताओं के भव्य दरबार सजाए गए. आकर्षक विद्युत सजावट, फूलों और विभिन्न प्रकार की सामग्री से तैयार की गई. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के अवसर पर रात्रि 12 बजे मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन किया गया. आरती के दौरान मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठे.