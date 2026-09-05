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UP में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम; काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार, कानपुर में विदेशी फूलों से श्रृंगार

उत्तर प्रदेश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. अलग-अलग जिलों में आयोजन हुए.

UP में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम.
UP में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 7:26 AM IST

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वाराणसी/कानपुर/मेरठ/रायबरेली: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई. वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जन्माष्टमी मनाई. वहीं, कानपुर इस्कॉन मंदिर में विदेशी फूलों से श्रीकृष्ण दरबार सजाया गया. मेरठ पुलिस लाइन में जन्माष्टमी मनाई गई. रायबरेली जेल में कैदियों ने जन्माष्टमी पर मटकी फोड़कर त्योहार मनाया.

काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: काशी विश्वनाथ धाम में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक धार्मिक विधि-विधान के साथ मनाया गया. बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ. मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई.

काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी. (Video Credit: ETV Bharat)

मध्यरात्रि 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद एवं ‘जय श्री कृष्ण’ तथा ‘हर हर महादेव’ के जयघोष के साथ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ. जन्मोत्सव के बाद मंदिर शास्त्रियों द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना एवं अभिषेक संपन्न कराया गया.

श्री लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक, पंचामृत अभिषेक एवं षोडशोपचार पूजन वैदिक परंपराओं के अनुरूप संपन्न हुआ. भगवान को नवीन वस्त्र एवं आकर्षक श्रृंगार से सुसज्जित कर आरती एवं भोग अर्पित किया गया. श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन कर धन्य अनुभव किया.

मंदिर के SDM शंभू शरण ने कहा कि महादेव के धाम में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का यह दिव्य आयोजन सनातन संस्कृति की उस अद्भुत समन्वय परंपरा का प्रतीक बना, जिसमें हर के धाम में हरि की आराधना अलौकिक, आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है. काशी विश्वनाथ धाम में महादेव की आराधना के मध्य भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की मनोहारी छटा ने श्रद्धालुओं के मन को भावविभोर कर दिया.

काशी विश्वनाथ मंदिर में जन्माष्टमी.
काशी विश्वनाथ मंदिर में जन्माष्टमी. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसी क्रम में पुलिस लाइन में भगवान श्रीकृष्ण का भव्य दर्शन पूजन किया गया. उनका जन्मोत्सव मनाया गया. वहीं, अलग-अलग स्थान पर मौजूद मठों और मंदिरों में भी लड्डू गोपाल का जन्म हुआ. इस मौके पर उनके जीवन को लेकर के अलग-अलग झांकी सजाई गई थी.

कहीं भगवान का पूतना वध, गोवर्धन पर्वत का किस्सा नजर आया तो कहीं भगवान कल्कि अवतार में दिखे. इस झांकी के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि वर्तमान में जिस तरीके से बुराइयां व्याप्त हैं, ऐसे में भगवान कृष्ण बुराइयों का नाश कर सन्मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं.

यह झांकी लगाने वाले गणेश पटेल कहते हैं कि इसको तैयार करने के पीछे का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना है. लोग इस झांकी को पसंद कर रहे है. इसका वीडियो वायरल है.

कानपुर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी. (Video Credit: ETV Bharat)

कानपुर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी: मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाया गया. लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद एक लाख से ज्यादा भक्त भगवान श्रीश्री राधा माधव के दर्शन करने पहुंचे. 3 से 6 सितंबर तक चलने वाले चार दिनों के उत्सव में पूरा मंदिर परिसर हरे कृष्ण महामंत्र के भजनों से गूंज उठा. लोगों को यहां बिल्कुल मथुरा-वृंदावन जैसा माहौल महसूस हुआ.

कार्यक्रम का सबसे मुख्य आकर्षण रात ठीक 12 बजे हुई महाआरती रही. जब ढोल-मृदंग और मंजीरों की गूंज के बीच भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया. इससे ठीक पहले रात 11:30 बजे भगवान का 108 चांदी के कलशों से विशेष स्नान कराया गया. उन्हें 1008 तरह के पकवानों का भोग लगाया गया.

इस खास मौके पर भगवान को वृंदावन के कारीगरों द्वारा तैयार की गई रत्नजड़ित सुंदर पोशाक पहनाई गई थी. भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे पूरे दिन खुले रहे. उत्सव की शुरुआत तड़के 4:30 बजे मंगल आरती के साथ हुई थी.

कानपुर इस्कॉन मंदिर में भव्य सजावट.
कानपुर इस्कॉन मंदिर में भव्य सजावट. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद मुंबई से आए सुदामा प्रभुजी ने भक्तों को भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाईं. सुबह 10 बजे से श्रद्धालुओं द्वारा भगवान को तुलसी अर्पित करने का सिलसिला शुरू हुआ.

शंखों से विशेष स्नान और आरती की गई. मंदिर को सजाने के लिए सिंगापुर, थाईलैंड, गोवा और बेंगलुरु से खास रंग-बिरंगे फूल मंगाए गए थे. साथ ही मंदिर में बनाई गईं कालिया तालाब और गौशाला की सुंदर झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं.

मंदिर के अध्यक्ष प्रेम हरिनाम प्रभुजी ने सभी भक्तों का स्वागत किया और पूजा के बाद श्रद्धालुओं में स्वादिष्ट प्रसाद बांटा गया. चार दिवसीय आयोजन के तहत शनिवार इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद का 130वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा. नृत्य और भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन होगा.

मेरठ पुलिस लाइन में आयोजन.
मेरठ पुलिस लाइन में आयोजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ पुलिस लाइन में आयोजन: रिजर्व पुलिस लाइन मेरठ में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का भव्य और भक्तिमय आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास व श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ. पुलिस लाइन का पूरा परिसर रंग-बिरंगी रोशनी और झांकियों से सजाया गया.

कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, जिलाधिकारी मेरठ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ की उपस्थिति रही. साथ ही जनपद के अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके परिजनों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया.

​पुलिस लाइन परिसर को मनमोहक ढंग से सजाया गया था. भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप, माखन चोरी और रासलीला पर आधारित आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं.

​कार्यक्रम के दौरान पुलिस परिवार के बच्चों व कलाकारों द्वारा भजन-कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां दी गईं. इसके माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का सजीव एवं भावपूर्ण चित्रण किया गया. उपस्थित अधिकारियों एवं श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कामना की.

​घड़ी में रात के 12 बजते ही 'जय कन्हैया लाल की' और 'हाथी घोड़ा पालकी' के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा. मध्य रात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के उपरांत महाआरती का आयोजन किया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं को विधि-विधान से प्रसाद वितरित किया गया.

​एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन मेरठ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है. इस आयोजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करना है, बल्कि पुलिस परिवार के बीच आपसी सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना भी है. पूरे जनपद में कानून-व्यवस्था व सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया है.

रायबरेली जिला कारागर में मटकी फोड़ कार्यक्रम. (Video Credit: ETV Bharat)

रायबरेली जिला कारागर में मटकी फोड़ आयोजन: रायबरेली जिला कारागार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार बेहद खास अंदाज में धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया. जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे जेल परिसर को आकर्षक रंग-बिरंगी झालरों, रोशनी और भव्य झांकियों से सजाया गया. परिसर की साज-सज्जा ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.

आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि जेल परिसर की पूरी सजावट बंदियों ने अपने हाथों से तैयार की. बंदियों ने कला और रचनात्मकता का परिचय देते हुए भगवान श्रीकृष्ण की मनमोहक झांकियां सजाईं और पूरे परिसर को कृष्णमय कर दिया.

रायबरेली जिला जेल.
रायबरेली जिला जेल. (Photo Credit: ETV Bharat)

कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर विधि-विधान से पूजा- अर्चना की गई. इसके साथ ही मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

जेल अधीक्षक प्रभात सिंह ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी की सजावट की पूरी जिम्मेदारी बंदियों ने स्वयं संभाली. उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित होती है और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है. जन्माष्टमी के इस आयोजन ने यह संदेश भी दिया कि सुधार की राह पर आगे बढ़ने का अवसर हर व्यक्ति को मिलना चाहिए.

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