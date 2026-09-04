Mehandipur Balaji : जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के जीवन सूत्र की आकर्षक झलक ने मोहा मन
झांकियों से स्कूली विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और धार्मिक कथाओं को जीवंत किया.
Published : September 4, 2026 at 8:15 PM IST
दौसा: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मेहंदीपुर बालाजी में शुक्रवार को भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए. क्षेत्र के 12 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने धार्मिक कार्यक्रम में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और सनातन संस्कृति की आकर्षक झलक पेश की. विभिन्न झांकियों से विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और धार्मिक कथाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया.
मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के महंत डॉ. नरेशपुरी ने बताया कि विद्यार्थियों ने विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों पर आधारित सजीव झांकियां तैयार की. इनको खुले वाहनों के जरिए एमएनपी स्कूल परिसर से रवाना किया गया. झांकियां जैसे ही मुख्य बाजार पहुंची, वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. झांकियों में द्रौपदी चीरहरण, भगवान शिव, राधा-कृष्ण, सीताराम, हनुमानजी, शिव विवाह, लक्ष्मी-नारायण, राम-लक्ष्मण सहित कई धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंग आकर्षक रूप से दर्शाए गए. विभिन्न धार्मिक पात्रों की वेशभूषा में सजे छात्र-छात्राओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.
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मंत्री का स्वागत: झांकी यात्रा एमएनपी स्कूल से रवाना होकर कस्बे के मुख्य बाजार से होती मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने से गुजरी. टोडाभीम थाना क्षेत्र स्थित पुराने बस स्टैंड पर पंडाल पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम हुआ. इसमें प्रस्तुतियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम पहुंचे तो महंत नरेशपुरी ने रामनामी दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया.
भाजपा की जीत का दावा: बेढम ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है. जन्माष्टमी केवल भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, न्याय, कर्म और कर्तव्य की भावना को मजबूत करने का पर्व है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लगातार काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेशभर में निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी. अधिकांश निकायों में भाजपा का बोर्ड बनेगा.
सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद: बड़े धार्मिक आयोजन को देखते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. कार्यक्रम स्थल और झांकी यात्रा के दौरान एएसपी संतराम मीना, चौकी प्रभारी सुगन समेत बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात रहा.
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