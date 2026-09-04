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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026: 'हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की' जयकारों की गूंज, पानीपत में 20 क्विंटल फूल से सजा 'ठाकुर जी' का मंदिर

भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव श्रद्धा और हर्षोलास के साथ मनाया जा रहा है. हरियाणा भर के कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया गया है.

Shri Krishna Janmashtami 2026
Shri Krishna Janmashtami 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2026 at 6:14 PM IST

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पानीपत/सिरसा/नूंह: देशभर में आज भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोलास के साथ मनाया जा रहा है. हरियाणा के कृष्ण मंदिर भी फूलों से सजाए गए हैं. पानीपत के श्री बांके बिहारी मंदिर में इस बार जन्माष्टमी का नजारा बेहद खास और आकर्षक रहेगा. मंदिर में ठाकुर जी को विशेष स्वर्ण झूले में झुलाया जाएगा, जबकि करीब 20 क्विंटल फूलों से भव्य फूल बंगला तैयार किया जा रहा है.

20 क्विंटल फूल से सजाया मंदिर, 25 कारीगरों की टीम लगी: मंदिर की सजावट के लिए वृंदावन से 25 कारीगरों की टीम पानीपत पहुंची. सजावट में रायबेल, गुलाब, इंग्लिश गुलाब, गेंदा और कनेर सहित विभिन्न प्रकार के फूलों का प्रयोग किया जा रहा है. फूल वृंदावन, आगरा, कन्नौज और दिल्ली सहित अलग-अलग स्थानों से मंगाए गए हैं. वहीं कुछ विशेष फूल कोलकत्ता और बेंगलुरु से भी मंगवाए गए हैं.

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पानीपत में 20 क्विंटल फूल से सजाया मंदिर, 25 कारीगरों की टीम लगी (ETV Bharat)

10 माह में तैयार हुआ स्वर्ण झूला: मंदिर के सेवादार चमन लाल ने बताया कि "इस बार ठाकुर जी के लिए विशेष झूला चेन्नई में अष्टधातु से तैयार करवाया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है. इसे तैयार होने में करीब 10 महीने का समय लगा है. झूले के साथ सोने के मोर और तोते जैसी आकर्षक आकृतियां भी तैयार करवाई गई हैं. जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर जी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है और हर चीज ठाकुर जी को समर्पित है."

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10 माह में तैयार हुआ स्वर्ण झूला (ETV Bharat)

सिरसा में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम: इसी कड़ी में सिरसा शहर के तमाम मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. पूरे शहर का माहौल भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है. मंदिरों को आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है. बाल गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है.

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सिरसा में मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और गुब्बारों से सजाया गया (ETV Bharat)

लाइटों और फूलों से सजे मंदिर: धर्म और आस्था की नगरी सिरसा में जन्माष्टमी महोत्सव की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है. भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के ऐतिहासिक और प्रमुख मंदिरों में सुबह तड़के से ही पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं. श्रद्धालु पूरे विधि-विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक और पूजन कर रहे हैं. 'जय श्री कृष्णा' और 'हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की' के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा है.

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पिनगवां स्थित श्री राधा कृष्ण अस्थल मंदिर (ETV Bharat)

नूंह में जन्माष्टमी को लेकर उत्साह: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर नूंह के के मंदिरों को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है. आयोजकों के अनुसार इस बार जन्मोत्सव पर ब्रज के कलाकारों द्वारा विशेष संगीत कार्यक्रम और मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी. पिनगवां स्थित श्री राधा कृष्ण अस्थल मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि जन्मोत्सव की तैयारियां करीब एक महीने पहले से शुरू कर दी जाती हैं. उत्सव को भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर में फूलों का विशेष दरबार सजाया जा रहा है. साथ ही आकर्षक लाइटिंग और अन्य सजावट की जा रही है. आयोजन पर करीब चार से पांच लाख रुपये तक खर्च होने का अनुमान है.

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