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उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आधी रात को गूंजे कान्हा के जयकारे

कतारों में खड़े श्रद्धालुओं का बढ़ा उत्साह: दोपहर से लेकर देर शाम तक मंदिर परिसर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिलीं. श्रद्धालु संतोष ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि 'यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आस्था है. मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है और लंबी लाइन लगी हुई है। भले ही दर्शन में समय लग रहा हो, लेकिन जब मन में आस्था हो तो रात 12 बजे तक इंतजार करना भी आसान हो जाता है.

इसके अलावा मंदिर में अपनी चौथी कक्षा में पढ़ने वाली नन्ही बच्ची रिद्धि भी राधा रानी का रूप धारण कर पहुंची. उसके हाथ में मोर पंख था और चेहरे पर मासूम मुस्कान. रिद्धि ने बताया कि उसकी मम्मी ने उसे राधा का रूप दिया है और वो मंदिर आकर बहुत खुश है. इसी तरह शेरवुड स्कूल की छात्रा जागृति रावत और आराध्या जुकरान भी राधा रानी के सुंदर परिधान में सजकर मंदिर में दर्शन करने पहुंची थीं.

वहीं, प्रिया के पति ने कहा कि 'सनातन संस्कृति में यह पर्व आपस में प्रेम, सद्भाव और भक्ति का भाव जगाता है. हमारी नई पीढ़ी और बच्चों में भगवान के प्रति आस्था जागृत होती है, जो बहुत सुंदर संदेश देती है/ हर साल हमें इस पावन दिन का इंतजार रहता है.

" हम सभी के लिए आज का दिन बेहद खास है. बच्चे राधा और कृष्ण के रूप में सजकर आए हैं, जिससे पूरा माहौल और भी पावन हो गया है. "- प्रिया, स्थानीय निवासी

श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का आना-जाना शुरू हो गया था. क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजन के लिए उत्सुक नजर आया. इस खास मौके पर मंदिर में कई छोटे-छोटे बच्चे लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मनमोहक स्वरूपों में सजे-धजे पहुंचे, जो मंदिर आने वाले हर श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र बने रहे.

देहरादून के नेहरू कॉलोनी सनातन धर्म मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब: देहरादून समेत पूरे देश में जन्माष्टमी का पावन पर्व अत्यंत भक्तिभाव और धूमधाम के साथ मनाया गया. इस अवसर पर दून घाटी के तमाम मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया. नेहरू कॉलोनी स्थित प्रसिद्ध सनातन धर्म मंदिर में भी भक्तिमय माहौल और श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला. जहां नन्हे-मुन्ने बच्चों ने मन मोहा तो बाल गोपाल और राधा के रूप में बच्चे नजर आए.

देहरादून/मसूरी/हरिद्वार: पूरे देशभर के साथ ही उत्तराखंड में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस दौरान दुल्हन की तरह राधा-कृष्ण मंदिर के सजाए गए. आधी रात को जय कन्हैया लाल की जयकारे से मंदिर गूंज उठे. उधर, हरिद्वार जिला जेल में भी जन्माष्टमी की धूम रही. जहां कैदियों ने कंस, देवकी, वासुदेव और श्रीकृष्ण के पात्र के रूप में किरदार निभाए.

श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सजे मंदिर (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, राजपुर रोड से आए श्रद्धालु भूषण भट्ट ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि 'पूरे मंदिर प्रांगण में एक अद्भुत भक्तिमय माहौल है. भगवान श्री कृष्ण तो हमारी सनातन परंपरा और जीवन के आधार हैं. यहां सुबह से ही पूजा-अर्चना और आरती चल रही है. प्रसाद वितरण हो रहा है. यहां आकर मन को असीम शांति मिली है.'

"जन्माष्टमी का व्रत और पूजन विधि-विधान से करने पर भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जिन घरों में संतान की मनोकामना होती है, उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है. भगवान श्री कृष्ण हमारे बाल रूप में आते हैं. आज सुबह हमने प्रभु का पंचामृत (दही, दूध, घी, शहद, शक्कर) से अभिषेक किया, उन्हें नूतन वस्त्र और फूलों की मालाएं अर्पित कीं."- पंडित चंद्रमणि मिश्रा, मुख्य पुजारी, सनातन धर्म मंदिर, नेहरू कॉलोनी

पहाड़ों की रानी मसूरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धूम: पहाड़ों की रानी मसूरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. प्रमुख मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया. शाम होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी. स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भी मंदिरों में पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए.

श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में रही रौनक (फोटो- ETV Bharat)

जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण मसूरी का ऐतिहासिक राधा-कृष्ण मंदिर रहा. मंदिर को फूलों और रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया था. यहां भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर देर रात तक श्रद्धालुओं से भरा रहा.

जन्माष्टमी पर बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को कान्हा की वेशभूषा में सजाकर मंदिर पहुंचे. मोर मुकुट, बांसुरी और पीतांबर पहने नन्हे कान्हाओं ने सभी का मन मोह लिया. श्रद्धालुओं ने बाल गोपाल को झूला झुलाया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.

रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के साथ ही मंदिर 'जय श्री कृष्ण' के जयकारों से गूंज उठा. विशेष आरती की गई और भगवान के बाल स्वरूप को झूले में विराजमान कर श्रद्धालुओं ने झूला झुलाया. इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया. जन्माष्टमी पर मंदिर में देर रात तक भजन, आरती और जयकारों की गूंज सुनाई देती रहीं.

कान्हा की वेशभूषा में सजे बच्चे (फोटो- ETV Bharat)

हरिद्वार जिला जेल में जन्माष्टमी की धूम: हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया. जेल में बंद बंदियों ने भगवान श्रीकृष्ण की जन्मलीला का मंचन किया. बंदियों ने कंस, देवकी, वसुदेव समेत विभिन्न किरदार निभाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री विष्णु की आराधना और भक्ति गीतों के साथ हुई. इसके बाद कंस की बहन देवकी और वसुदेव के विवाह, कंस द्वारा दोनों को कारागार में बंद किए जाने से लेकर श्रीकृष्ण भगवान के जन्म तक की कथा का मंचन किया गया.

हरिद्वार जिला जेल में कृष्ण जन्माष्टमी पर मंचन (फोटो- ETV Bharat)

कलाकारों ने अभिनय के माध्यम से अत्याचार के विरुद्ध धर्म की विजय और भगवान विष्णु की लीला का संदेश दिया. मंचन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का दृश्य आते ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, क्योंकि सभी किरदार जेल में बंद बंदियों ने ही निभाए. इसके बाद कंस के अत्याचार और अंत में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कंस के वध का मंचन किया गया.

इस दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने जेल परिसर में मौजूद बंदियों और जेल कर्मचारियों के साथ आरती की और जय श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए. कार्यक्रम में बंदियों ने धार्मिक और भक्ति गीत भी प्रस्तुत किए. भजनों ने जेल के माहौल को भक्तिमय बना दिया. मंच कलाकारों के साथ ही सामने बैठे बंदी भी भूल गए कि वो कहीं कैद हैं, क्योंकि माहौल पूरा भक्तिमय बन रहा था.

"जिला कारागार में इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का उद्देश्य बंदियों को सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है. भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है."- मनोज कुमार आर्य. वरिष्ठ जेल अधीक्षक, हरिद्वार जिला कारागार

"समय-समय पर जेल में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं. ऐसे आयोजनों से बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित होती है और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है."- मनोज कुमार आर्य. वरिष्ठ जेल अधीक्षक, हरिद्वार जिला कारागार

बड़ा अखाड़े में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम: इसके साथ ही हरिद्वार की बड़ा अखाड़ा में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया. यहां अखाड़े को रंग बिरंगी लाइटों और फूल मालाओं से सजाया गया. काफी संख्या में स्थानीय लोग देवी देवताओं की झांकियां को देखने के लिए अखाड़े पहुंचे. इसके अलावा अन्य कई जगहों पर हरिद्वार में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया.

सांसद त्रिवेंद्र सिंह और मंत्री मदन कौशिक ने भी धार्मिक आयोजन में शिरकत की: श्री कृष्ण जन्मोत्सव मंडल की ओर से जन्माष्टमी कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और मेयर किरण जैसल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास आयोजित कार्यक्रम में कई साधु संत उपस्थित रहे. धार्मिक प्रस्तुतियों के साथ ही भक्ति गीत गाए गए.

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