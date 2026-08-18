ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण; नहीं बनी सहमति, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )