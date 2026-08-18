श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण; नहीं बनी सहमति, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि मस्जिद से संबंधित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 7:10 PM IST
मथुरा : जनपद की विशेष लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर मंगलवार को सुनवाई होनी थी. हिंदू पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष उपस्थित नहीं हुआ. दोनों में सहमति नहीं बनी. इस मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 21, 22, 23 अगस्त को होगी.
फलाहारी संत दिनेश शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में दोनों पक्षों की सहमति बनाने के लिए जनपद की विशेष लोक अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई थी. लेकिन मुस्लिम पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ. हिंदू पक्ष ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा. प्रकरण को लेकर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21, 22, 23 अगस्त को होगी.
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि निजी काम के चलते न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका. मस्जिद से संबंधित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे. हमने पहले भी दस्तावेज दाखिल किए हैं, जो न्यायालय कहेगा वही मान्य होगा.
सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई : श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में कहा गया था कि दोनों पक्ष मुस्लिम और हिंदू पक्ष मिलकर इसका समाधान निकालें और जनपद की विशेष लोक अदालत में उपस्थित हों लेकिन मुस्लिम पक्ष उपस्थित नहीं हुआ है. इस प्रकरण की अगली सुनवाई 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी.
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