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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, मूल वाद पर 18 सितंबर को होगी सुनवाई

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:29 PM IST

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प्रयागराज : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मूल वाद पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है. न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने मामले को 18 सितंबर 2026 को दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. उस दिन प्रतिवादी संख्या एक की ओर से दाखिल आवेदन के निस्तारण के साथ प्रमुख मूल वाद को भी सुना जाएगा.

सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट समेत वादकारियों की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए. प्रतिवादी पक्ष की ओर से भी कई अधिवक्ताओं ने अदालत में अपना पक्ष रखा. अदालत ने पूर्व आदेश के अनुपालन में मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से सीलबंद लिफाफे में भेजी गई रिपोर्ट का अवलोकन किया. रिपोर्ट में कथित कारसेवा और परिसर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का उल्लेख था. अदालत ने रिपोर्ट को वर्गीकृत बताते हुए उसे दोबारा सीलबंद रखने का आदेश दिया.

मामले में कई आवेदन अभी लंबित हैं. इनमें वाद में संशोधन और पक्षकार बनाए जाने से संबंधित आवेदन, लिखित बयान में संशोधन, विभिन्न मूल वादों की कार्यवाही पर रोक, शाही ईदगाह के संरक्षण व निरीक्षण, सर्वे से संबंधित कार्यवाही को स्थगित रखने और वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न आवेदनों के निस्तारण की मांग शामिल है.

इसके अलावा दस्तावेजों को अन्य स्थानांतरित वादों में पढ़े जाने, कथित पेन ड्राइव और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच, बासोदा पूजा तथा कृष्ण कूप में पूजा की अनुमति से जुड़े आवेदन भी अदालत के समक्ष लंबित हैं. अदालत ने मामले को 18 सितंबर को दोपहर दो बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद; हाईकोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने को कहा, अगली सुनवाई 7 नवंबर को

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