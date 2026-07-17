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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद; विवादित परिसर में शांति व्यवस्था के लिए किसी आयोजन-कारसेवा पर रोक की मांग पर रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम व एसएसपी को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई करते हुए मथुरा के विवादित परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और वहां किसी भी प्रकार के आयोजन या कारसेवा को रोकने की मांग वाली अर्जी पर जिला प्रशासन से सीलबंद रिपोर्ट मांगी है.

​यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने शुक्रवार को दिया. कोर्ट ने मथुरा के डीएम और एसएसपी को विवादित संपत्ति पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अगली सुनवाई से पहले सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट व अन्य की ओर से आशुतोष ब्रह्मचारी ने सीपीसी की धारा 151 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल कर राज्य सरकार और प्रशासन को यह निर्देश देने की मांग की कि किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक शांति भंग करने के उद्देश्य से विवादित संपत्ति पर कोई बैठक, कारसेवा या कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रवेश करने से रोकें. कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए इस पर आपत्ति मांगी है.

​कोर्ट को दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मथुरा जिला न्यायालय में इस मामले को लेकर मध्यस्थता की कार्यवाही जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत के लिए अगली तारीख 21 अगस्त से 23 अगस्त तय की है. इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को आगे दी है.

इससे पहले वादी आशुतोष ब्रह्मचारी ने पिछले संशोधन प्रार्थना पत्र में सुधार के लिए शपथ पत्र के साथ नया संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विपक्षी से आपत्ति मांगी है. ​कोर्ट ने कहा कि मामले में कई अन्य अर्जियां भी लंबित हैं, जिनमें शाही ईदगाह के निरीक्षण व रखरखाव, कृष्ण कूप पर पूजा और बसौड़ा पूजा की अनुमति जैसी कई मांगें शामिल हैं. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है.

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