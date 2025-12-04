ETV Bharat / state

श्री केदार शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ, ओंकारेश्वर मंदिर में डीएम ने गाया भजन, झूमे श्रद्धालु

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि आज से शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारम्भ कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं. सड़क, पेयजल, विद्युत, पार्किंग एवं सुरक्षा के सभी प्रबंधों को समय रहते दुरुस्त किया गया है. उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा का सीधा लाभ जिले की स्थानीय आर्थिकी पर पड़ता है तथा यात्रा से स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुदृढ़ होती है.

श्री केदार शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ: कार्यक्रम के दौरान केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, बदरी–केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण तथा जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर शीतकालीन यात्रा का शुभारम्भ किया. केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि वे भगवान ओंकारेश्वर से क्षेत्र तथा प्रदेश के सभी लोगों की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर यात्रा का शुभारम्भ कर चुके हैं. इस वर्ष भी उसी उत्साह और भव्यता के साथ यात्रा का आरम्भ किया गया है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने आएंगे.

रुद्रप्रयाग: वैसे तो उत्तराखंड में शीतकालीन धार्मिक यात्रा को डेढ़ महीना होने वाला है. इस दौरान करीब 4000 यात्री उत्तराखंड आ चुके हैं. पंचकेदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर में आज बृहस्पतिवार को केदार शीतकालीन यात्रा का विधिवत एवं मंत्रोच्चारण के साथ भव्य शुभारम्भ किया गया. इस अवसर पर जीएमवीएन ऊखीमठ परिसर से लेकर ओंकारेश्वर मंदिर तक महिला मंगल दल, युवा मंगल दल तथा विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा मनोहारी कलश यात्रा निकाली गई. कलश यात्रा में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई दी. मार्गभर श्रद्धालुओं का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया. मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्तजन रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन के शिव भजन पर झूमते दिखे.

पंचकेदार की गद्दी स्थली है ओंकारेश्वर मंदिर: श्री ओंकारेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने कहा कि यह मंदिर पंचकेदार की गद्दी स्थली है. यहां दर्शन करने से भगवान केदारनाथ के दर्शन का ही पुण्य प्राप्त होता है. उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर पुण्य अर्जित करने का आह्वान किया.

श्री केदार शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ पर ये रहे मौजूद: शुभारम्भ कार्यक्रम के दौरान, बदरी–केदार मंदिर समिति के सदस्य विनीत पोस्ती, नगर पंचायत अध्यक्ष कुब्जा धर्मवान, ब्लॉक प्रमुख पंकज शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र सिंह रावत, जिला विकास अधिकारी अनिता पंवार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, मंदिर समिति से जुड़े पुजारी, कीर्तन मंडल के सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

केदार शीतकालीन यात्रा-2025 के शुभारम्भ पर स्थानीय उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी: केदार शीतकालीन यात्रा-2025 का शुभारम्भ के मौके पर आज ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में प्रथम दिवस ब्लॉक के अंतर्गत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने स्टाल लगाकर स्थानीय उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई एवं विक्रय किया. इस प्रदर्शनी में जीवन ज्योति स्वायत्त सहकारिता, उन्नति स्वायत्त सहकारिता कोटमा, नवकिरण स्वायत्त सहकारिता नारायणकोटि, उड़ान स्वायत्त सहकारिता मनसूना तथा उमंग स्वायत्त सहकारिता मक्कुमठ की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

प्रदर्शनी ने मोहा मन: प्रदर्शनी में शॉल, दालें, अचार, जूस, ऊनी वस्त्र, धूपबत्ती सहित अनेक स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, जिनकी लोगों ने सराहना की. स्टाल का निरीक्षण विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन एवं मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया. इस दौरान जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समूह आधारित उत्पादन स्थानीय महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहा है तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

स्थानीय उत्पादों को मिल रहा संरक्षण: मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के संरक्षण में सहायक है, बल्कि क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और स्थानीय उत्पाद राज्य तथा देश के अन्य बाजारों तक पहुंच सकें.

