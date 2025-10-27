फरीदाबाद से निकलेगी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पवित्र यात्रा, 31 अक्टूबर को होगा ‘रन फॉर यूनिटी’ आयोजन, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ
फरीदाबाद में 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन होगा. इसके बाद 1 से 24 नवंबर तक राज्य में चार पवित्र यात्राएं निकाली जाएंगी.
Published : October 27, 2025 at 5:08 PM IST
फरीदाबादः हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी. इस अवसर पर 1 से 24 नवंबर तक राज्य के चारों दिशाओं से चार पवित्र यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भव्य समारोह में होगा.
मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में उच्चस्तरीय बैठक कर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर होने वाले “रन फॉर यूनिटी” सहित अन्य आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में धान-बाजरा खरीद की स्थिति पर भी चर्चा हुई.फरीदाबाद से डीसी विक्रम सिंह सहित अधिकारी जुड़े.
राज्यभर में निकलेगी चार पवित्र यात्राएं: बैठक के बाद फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्यभर में चार पवित्र यात्राओं का आयोजन करेगी. ये यात्राएं विभिन्न जिलों से होकर गुजरेंगी, जिनमें श्रद्धालु और आमजन बड़ी संख्या में शामिल होंगे.
14 नवंबर को फरीदाबाद से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ: डीसी ने बताया कि पहली यात्रा 8 नवंबर को सिरसा के रोड़ी से, दूसरी 11 नवंबर को पिंजौर से, तीसरी 14 नवंबर को फरीदाबाद से और चौथी 18 नवंबर को यमुनानगर के कपाल मोचन से शुरू होगी। सभी यात्राएं 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में भव्य राज्य स्तरीय समारोह में संपन्न होंगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 14 नवंबर को फरीदाबाद से तीसरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे. उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समयबद्ध और समन्वयपूर्वक पूरी की जाएं.
3 नवंबर को होगी निबंध प्रतियोगिता: डीसी विक्रम सिंह ने आगे बताया कि 3 नवंबर को गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन परिचय पर आधारित निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इसमें जिले के सभी स्कूलों के छात्र-छात्राएं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और अंग्रेजी चार भाषाओं में भाग लेंगे. इसका उद्देश्य बच्चों में गुरु साहिब के आदर्शों, त्याग और मानवता के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करना है.प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे.
फरीदाबाद में होगा ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन:डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को फरीदाबाद में “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन किया जाएगा. यह दौड़ सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर से प्रातः 7:00 बजे शुरू होगी. देश की एकता और अखंडता को समर्पित इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी. डीसी ने आयोजन स्थल पर पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शौचालय, यातायात, सुरक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों के लिए संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश दिए. साथ ही जिले में राष्ट्र एकता के संदेश के साथ पदयात्राओं का भी आयोजन किया जाएगा.
‘वंदे मातरम्’ के 150 गौरवशाली वर्ष पर होंगे देशभक्ति कार्यक्रम: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के 150 गौरवशाली वर्ष को पूरे देश में विशेष उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. इस अवसर पर हरियाणा सरकार युवाओं और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों तथा राष्ट्रनायकों के त्याग और बलिदान से प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी. इसी क्रम में फरीदाबाद जिले में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विचार गोष्ठियां और जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता और सम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके.
