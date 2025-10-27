ETV Bharat / state

फरीदाबाद से निकलेगी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पवित्र यात्रा, 31 अक्टूबर को होगा ‘रन फॉर यूनिटी’ आयोजन, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ

फरीदाबादः हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी. इस अवसर पर 1 से 24 नवंबर तक राज्य के चारों दिशाओं से चार पवित्र यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भव्य समारोह में होगा. मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में उच्चस्तरीय बैठक कर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर होने वाले “रन फॉर यूनिटी” सहित अन्य आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में धान-बाजरा खरीद की स्थिति पर भी चर्चा हुई.फरीदाबाद से डीसी विक्रम सिंह सहित अधिकारी जुड़े. राज्यभर में निकलेगी चार पवित्र यात्राएं: बैठक के बाद फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा सरकार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्यभर में चार पवित्र यात्राओं का आयोजन करेगी. ये यात्राएं विभिन्न जिलों से होकर गुजरेंगी, जिनमें श्रद्धालु और आमजन बड़ी संख्या में शामिल होंगे. 14 नवंबर को फरीदाबाद से मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ: डीसी ने बताया कि पहली यात्रा 8 नवंबर को सिरसा के रोड़ी से, दूसरी 11 नवंबर को पिंजौर से, तीसरी 14 नवंबर को फरीदाबाद से और चौथी 18 नवंबर को यमुनानगर के कपाल मोचन से शुरू होगी। सभी यात्राएं 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में भव्य राज्य स्तरीय समारोह में संपन्न होंगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 14 नवंबर को फरीदाबाद से तीसरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे. उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समयबद्ध और समन्वयपूर्वक पूरी की जाएं.