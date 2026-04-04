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हजारीबाग पुस्तक मेले में 13 किलो के श्री दुर्गासप्तशती आकर्षण का केंद्र, जानें कितनी है कीमत

हजारीबाग: अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के अवसर पर शहर में साहित्य और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. 2 अप्रैल से शुरू हुआ यह पुस्तक मेला अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है. पुस्तक मेले में देशभर के प्रमुख प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं की भागीदारी देखी जा रही है. पाठकों को नई-पुरानी, साहित्यिक, शैक्षणिक, धार्मिक, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी और बाल साहित्य की हजारों पुस्तकों का विशाल संग्रह एक ही छत के नीचे उपलब्ध है. इन संग्रह में सबसे अधिक चर्चा 31000 रुपये मूल्य की श्री दुर्गासप्तशती है. जिसका वजन 13 किलो है. इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.

हजारीबाग में आयोजित पुस्तक मेला छात्र और अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. पुस्तक मेले में हजारों हजार पुस्तक विभिन्न प्रकाशन के लगाए गए हैं. मेले में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र 31 हजार रुपए मूल्य की श्री दुर्गासप्तशती है. आयोजक के अनुसार 12 किलो वजन वाली पुस्तक, संभवतः विश्व की पहली सचित्र कृति मानी जा रही है. पुस्तक का कंटेंट संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में है. 816 पृष्ठों वाली इस पुस्तक को आर्ट पेपर पर फोर कलर प्रिंटिंग और विशेष कोटिंग के साथ तैयार किया गया है. कीमत 31 हजार रुपए है. इसमें विभिन्न संग्रहालयों, चित्रकारों, कलाकारों, मठों और राजपरिवारों में संरक्षित 575 दुर्लभ एवं प्राचीन चित्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो इसे अद्वितीय बनाते हैं. इसके लेखक डॉ. संदीप जोशी हैं.पुस्तक का विमोचन 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में किया था.

13 किलो के श्री दुर्गासप्तशती आकर्षण का केंद्र (Etv Bharat)

समय इंडिया, नई दिल्ली के प्रबंध न्यासी चंद्र भूषण ने बताया कि मेला' हर दिन में सुबह 11 बजे से रात नौ बजे तक चलेगा. समय कितना ही क्यों ना बदले लेकिन पुस्तक की मांग हमेशा रहती है. कहा जाए तो पुस्तक मानव का सबसे बड़ा मित्र है. जो उसे हर सुख दुख में साथ देता है. इस कारण आप देख तो पुस्तक मेला में विद्यार्थी और अभिभावकों की भीड़ देखने को मिलती है. मेले में पहुंचे छात्र ने बताया युवा पीढ़ी को मोबाइल और की तथाकथित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ने प्रभाव से बाहर निकलकर पुस्तकों की दुनिया से जुड़ने की आवश्यकता है. उन्होंने शिक्षा विभाग से विद्यालयों में पुस्तक खरीद को बढ़ावा देने की भी अपील की. इन्होंने कहां पुस्तक मिले का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए.