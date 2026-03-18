ETV Bharat / state

नवरात्रि पर सजा श्री देवीकूप मां भद्रकाली शक्तिपीठ दरबार, 5100 महिलाओं की भव्य शोभायात्रा निकली

श्री देवीकूप मां भद्रकाली शक्तिपीठ से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा (Etv Bharat)

आकर्षक झांकियां भी निकाली गईंः शोभायात्रा को हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस भव्य यात्रा में 5100 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर श्रद्धा और भक्ति के साथ नगर की परिक्रमा करती नजर आईं. यात्रा के दौरान विभिन्न आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं, जिन्होंने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया.

कुरुक्षेत्रः हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्रीदेवीकूप मां भद्रकाली मंदिर को नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर भव्य रूप से सजाया गया है. नवरात्र महोत्सव 19 मार्च से 26 मार्च तक धूमधाम से मनाया जाएगा. इस अवसर पर बुधवार को नगर में विशाल एवं भव्य शोभायात्रा निकाली गई.

मंदिर प्रशासन को सफल आयोजन के लिए बधाई: मौके पर मोहनलाल बडौली ने कहा कि "नवरात्र के पावन अवसर पर आनंद महोत्सव के तहत निकाली जा रही ये शोभायात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है." उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने मंदिर प्रशासन की पूरी टीम को सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.

'पवित्र स्थल पर मां सती का टखना विराजमान है': मंदिर के पीठाधीश सतपाल शर्मा ने बताया कि "श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का केंद्र यह शक्तिपीठ नवरात्र के दौरान विशेष रूप से सजाया गया है. यहां 19 से 26 मार्च तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा." उन्होंने बताया कि "मां सती के 52 शक्तिपीठों में शामिल इस पवित्र स्थल पर मां सती का टखना विराजमान है, जिसके कारण इसका विशेष धार्मिक महत्व है."

श्री देवीकूप मां भद्रकाली शक्तिपीठ (Etv Bharat)

मां भद्रकाली की महिमा का गुणगान कर नगर की परिक्रमाः उन्होंने बताया कि "नवरात्र के दौरान हजारों श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, कलश यात्रा में भाग लेकर मां भद्रकाली की महिमा का गुणगान करते हुए नगर की परिक्रमा करेंगी. मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है और प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं."

श्री देवीकूप मंदिर (Etv Bharat)

श्री देवीकूप मां भद्रकाली शक्तिपीठ में मां का दरबार (Etv Bharat)