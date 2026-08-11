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Janmashtami 2026 : बांके बिहारी मंदिर में इस बार बढ़ेगा जन्माष्टमी का उल्लास, 3 क्विंटल 51 किलो पंजीरी और 751 किलो पंचामृत से होगा अभिषेक

इस बार ठाकुर जी का अभिषेक 751 किलो यानी 7 क्विंटल 51 किलो दूध-दही से करने की तैयारी है. ट्रस्ट के अनुसार अभिषेक रात 11:15 बजे शुरू होगा और करीब 15 मिनट में अभिषेक के बाद आरती होगी. इसके बाद पंचामृत को प्रसाद में मिलाकर श्रद्धालुओं के बीच वितरण किया जाएगा. प्रसादी वितरण का सिलसिला रात करीब 1 बजे तक चलेगा.

रात 11:15 बजे होगा ठाकुर जी का अभिषेक : सिंघल ने बताया कि जन्माष्टमी की रात मंदिर में ठाकुर जी का विशेष अभिषेक किया जाता है. इसके लिए दूध, दही, शहद और घी सहित अन्य सामग्री से पंचामृत तैयार किया जाता है. इसके बाद ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक होता है. पिछले वर्ष करीब 5 क्विंटल दूध-दही से अभिषेक किया गया था, जबकि इस बार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी की गई है.

श्री बांके बिहारी मंदिर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश सिंघल ने बताया कि पिछले वर्ष जन्माष्टमी महोत्सव के तहत चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. जन्माष्टमी के दिन मंदिर में बच्चों की रूप सज्जा प्रतियोगिता हुई थी. इसमें नन्हे-मुन्ने बच्चे राधा रानी और भगवान कृष्ण के स्वरूप में पहुंचे थे. प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कार दिए गए थे. इस बार भी इन सभी कार्यक्रमों को और ज्यादा भव्य व आकर्षक बनाने का प्रयास रहेगा.

भरतपुर: श्री बांके बिहारी मंदिर में इस बार जन्माष्टमी का उत्सव पहले से भी ज्यादा भव्य और भक्तिमय नजर आएगा. भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर विकास ट्रस्ट ने जन्माष्टमी पर प्रसाद और ठाकुर जी के अभिषेक की मात्रा में इजाफा किया है. इस बार 3 क्विंटल 51 किलो धनिए की पंजीरी तैयार होगी, जबकि ठाकुर जी का 751 किलो दूध-दही से अभिषेक किया जाएगा. रिनोवेशन के बीच भी ट्रस्ट चार दिवसीय महोत्सव की परंपरा को बरकरार रखने की तैयारी में है, जिसमें बच्चों की रूप सज्जा, नंदोत्सव, नृत्य प्रतियोगिताएं और वृंदावन के म्यूजिकल ग्रुप की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी.

पंजीरी में भी 30 प्रतिशत बढ़ोतरी : जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं को वितरित होने वाली धनिए की पंजीरी की मात्रा भी इस बार बढ़ाई गई है. पिछले वर्ष 2 क्विंटल 51 किलो पंजीरीतैयार कराई गई थी. इस बार इसे बढ़ाकर 3 क्विंटल 51 किलो किया जा रहा है. पंजीरी में मींगी, खोवा सहित विभिन्न सामग्री मिलाई जाती है. जन्माष्टमी की रात व्रत रखने वाले श्रद्धालु ठाकुर जी के अभिषेक के बाद मिलने वाली पंचामृत और पंजीरी की प्रसादी ग्रहण कर अपना व्रत खोलते हैं. ट्रस्ट के अनुसार भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए इस बार प्रसादी की मात्रा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

दूसरे दिन होगा नंदोत्सव : जन्माष्टमी के अगले दिन ठाकुर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नंदोत्सव मनाया जाएगा. पिछले वर्ष मंदिर परिसर में म्यूजिकल ग्रुप की प्रस्तुति के साथ नंदोत्सव का आयोजन किया गया था. इस दौरान ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के बीच छैल लुटाई गई, जिसमें खिलौने, मखाने, बिस्किट, नमकीन और टॉफियां आदि वितरित की गई थीं. इस बार ट्रस्ट की कोशिश है कि नंदोत्सव के लिए वृंदावन से म्यूजिकल ग्रुप बुलाया जाए और मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए.

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पांच से 14 वर्ष तक की बच्चियों के लिए नृत्य प्रतियोगिता : जन्माष्टमी महोत्सव के तीसरे और चौथे दिन बच्चों के लिए आयोजित होने वाली नृत्य प्रतियोगिताएं भी इस बार जारी रखने की तैयारी है. तीसरे दिन 5 से 10 वर्ष की बच्चियों के लिए नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जबकि चौथे दिन 11 से 14 वर्ष की बच्चियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी. पिछले वर्षों में प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बच्चियों को पुरस्कार दिए गए थे. इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अन्य बच्चियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिए गए थे. ट्रस्ट का कहना है कि बच्चे इन कार्यक्रमों का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, इसलिए मंदिर में चल रहे रिनोवेशन के बावजूद इन आयोजनों को रोकने के बजाय इन्हें पहले की तरह आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है.

रोशनी से जगमगाएगा मंदिर : जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान श्री बांके बिहारी मंदिर को आकर्षक विद्युत सजावट से सजाया जाता है. मंदिर परिसर में एलईडी लाइट, रंगीन रोशनी, झालर और गुब्बारों से सजावट की जाती है. इस बार भी मंदिर को भव्य तरीके से सजाने की तैयारी है. हालांकि, मंदिर में फिलहाल रिनोवेशन का कार्य चल रहा है. ऐसे में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर अंतिम व्यवस्था मंदिर के निरीक्षण के बाद तय की जाएगी. ट्रस्ट अध्यक्ष गिरीश सिंघल ने बताया कि पूरी टीम मंदिर का मुआयना करेगी और ठेकेदार से चर्चा के बाद कार्यक्रमों के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी.

ट्रस्ट का लक्ष्य है कि रिनोवेशन कार्य के बीच भी चारों दिन के पारंपरिक कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के आयोजित हों और श्रद्धालुओं के साथ-साथ बच्चों को भी जन्माष्टमी महोत्सव का पहले जैसा उत्साह और आनंद मिल सके.