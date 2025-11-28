बिहारी जी के श्रृंगार की लंबी कतार, अगले 6 महीने तक नहीं आएगा नंबर
बिहारी जी के दरबार में आस्था का सैलाब. कनाडा तक से भक्त पोशाक भेजकर अपनी मनोकामना अर्पित कर रहे हैं. देखिए ये रिपोर्ट...
Published : November 28, 2025 at 6:32 AM IST
भरतपुर: श्री बांके बिहारी जी के दरबार में इन दिनों आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि भगवान के श्रृंगार में चढ़ने वाली पोशाकों की बुकिंग मई 2026 तक पूरी तरह भर चुकी है. भक्तों की भीड़ और विश्वास का आलम यह है कि न केवल देशभर से, बल्कि कनाडा तक से भक्त पोशाक भेजकर अपनी मनोकामना अर्पित कर रहे हैं. मंदिर में प्रतिदिन पोशाक चढ़ने की निरंतर परंपरा के बीच यह आस्था की ऐसी कहानी बन गई है, जिसमें भक्त महीनों तक अपने नंबर का इंतजार करते हैं और जब नंबर आता है, तो इसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं.
प्रतिदिन चढ़ती हैं पोशाकें : मंदिर के पुजारी देवेंद्र भारद्वाज बताया कि पोशाक चढ़ाने की परंपरा लगभग नित्य प्रति चलती है. महीने में सिर्फ दो-तीन दिन ही नागा होता है. वो भी तब-जब किसी भक्त के परिवार में अचानक कोई संकट जैसी स्थिति आ जाए. उन्होंने बताया कि ठाकुर जी को लगातार पोशाक चढ़ रही है. जबसे मैंने चार्ज लिया है, एक-दो दिनों को छोड़कर रोजाना पोशाक अर्पित हुई है.
नंबर अब सीधे मई 2026 के बाद : पुजारी ने बताया कि रोज बढ़ती भीड़ और लगातार हो रही बुकिंग के कारण अब मई 2026 तक की सभी तारीखें फुल हो चुकी हैं. अब यदि कोई पोशाक बुक कराएगा तो उसका नंबर मई 2026 के बाद आएगा. अप्रैल, मई तक की तिथियां पूरी तरह बुक हो चुकी हैं. अब भक्तों की संख्या इतनी अधिक है कि इंतजार का समय लंबा होता जा रहा है.
कनाडा से भेजी गई पोशाक : पुजारी ने बताया कि बढ़ती आस्था का पैमाना इसी से समझा जा सकता है कि भक्त विदेशों तक से पोशाक भेज रहे हैं. कुछ भक्तों ने कनाडा से पोशाक भेजी थी. वे खुद नहीं आ पाए, तो अपना नुमाइंदा भेजा. उसी ने आकर पोशाक चढ़ाई.
चांदी के आभूषण भी चढ़ रहे : मंदिर में भगवान के श्रृंगार के लिए चांदी के आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं. पुजारी ने बताया कि कुछ चांदी के आभूषण आए थे. वेरिफिकेशन के बाद ही हम उन्हें भगवान को चढ़ाते हैं. एक निजी स्कूल वालों ने पाजेब चढ़ाई थी, जो अभी भगवान ने पहनी हुई हैं.
32 साल पुराने वचन को निभाने पहुंची महिला : इस आस्था का सबसे भावुक दृश्य गुरुवार को उस समय देखने को मिला, जब भरतपुर निवासी मधु अग्रवाल 32 साल पुराने वादे को पूरा करने के लिए परिवार सहित पोशाक चढ़ाने मंदिर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि 32 साल पहले गर्भवती थी, तब बोलकर गए थे कि बच्चा स्वस्थ जन्म ले तो हम पोशाक चढ़ाएंगे. भगवान ने मनोकामना पूरी की. अब नंबर आया तो वचन निभाने आए हैं. वे लगभग 6 महीने बाद पोशाक अर्पित करने पहुंचीं.
पूरी श्रद्धा से श्रृंगार किया : मधु अपने बहू-बेटे, बेटी और सहेलियों के साथ मंदिर पहुंचीं. उन्होंने भगवान को माखन-मिश्री का भोग लगाया, चांदी के बिछुए और पूरी पोशाक अर्पित की. उन्होंने भावुक होकर कहा कि ठाकुर जी को पोशाक चढ़कर मन प्रसन्न हो गया. एक और मनोकामना है, भगवान उसे भी पूरा कर दें. मेरा परिवार अभी अधूरा है. पूरा हो जाए तो मैं 6 महीने में फिर आ जाऊंगी.
देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि आस्था ही यहां लोगों को खींचकर लाती है. कोई बिना विश्वास के यहां नहीं आता. भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं. भक्त बाजार से अपनी पसंद की पोशाक खरीदकर लाते हैं. जरी की, धोती-कुर्ता, पैजामा-कुर्ता या विशेष श्रृंगार सामग्री. भक्त इसे पुजारी को सौंपते हैं और निर्धारित तिथि पर भगवान को अर्पित किया जाता है. यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भक्तों का आस्था और भावनात्मक जुड़ाव है.