बिहारी जी के श्रृंगार की लंबी कतार, अगले 6 महीने तक नहीं आएगा नंबर

बिहारी जी का दरबार ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: श्री बांके बिहारी जी के दरबार में इन दिनों आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि भगवान के श्रृंगार में चढ़ने वाली पोशाकों की बुकिंग मई 2026 तक पूरी तरह भर चुकी है. भक्तों की भीड़ और विश्वास का आलम यह है कि न केवल देशभर से, बल्कि कनाडा तक से भक्त पोशाक भेजकर अपनी मनोकामना अर्पित कर रहे हैं. मंदिर में प्रतिदिन पोशाक चढ़ने की निरंतर परंपरा के बीच यह आस्था की ऐसी कहानी बन गई है, जिसमें भक्त महीनों तक अपने नंबर का इंतजार करते हैं और जब नंबर आता है, तो इसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं. प्रतिदिन चढ़ती हैं पोशाकें : मंदिर के पुजारी देवेंद्र भारद्वाज बताया कि पोशाक चढ़ाने की परंपरा लगभग नित्य प्रति चलती है. महीने में सिर्फ दो-तीन दिन ही नागा होता है. वो भी तब-जब किसी भक्त के परिवार में अचानक कोई संकट जैसी स्थिति आ जाए. उन्होंने बताया कि ठाकुर जी को लगातार पोशाक चढ़ रही है. जबसे मैंने चार्ज लिया है, एक-दो दिनों को छोड़कर रोजाना पोशाक अर्पित हुई है. बिहारी जी के श्रृंगार की लंबी कतार, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Bharatpur) नंबर अब सीधे मई 2026 के बाद : पुजारी ने बताया कि रोज बढ़ती भीड़ और लगातार हो रही बुकिंग के कारण अब मई 2026 तक की सभी तारीखें फुल हो चुकी हैं. अब यदि कोई पोशाक बुक कराएगा तो उसका नंबर मई 2026 के बाद आएगा. अप्रैल, मई तक की तिथियां पूरी तरह बुक हो चुकी हैं. अब भक्तों की संख्या इतनी अधिक है कि इंतजार का समय लंबा होता जा रहा है. कनाडा से भेजी गई पोशाक : पुजारी ने बताया कि बढ़ती आस्था का पैमाना इसी से समझा जा सकता है कि भक्त विदेशों तक से पोशाक भेज रहे हैं. कुछ भक्तों ने कनाडा से पोशाक भेजी थी. वे खुद नहीं आ पाए, तो अपना नुमाइंदा भेजा. उसी ने आकर पोशाक चढ़ाई.