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अब बिहार में भी 'तिरुपति बालाजी' मंदिर, 11 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण, 12 अप्रैल से कर सकेंगे दर्शन

बिहार में 'तिरुपति बालाजी' मंदिर का निर्माण हुआ है. 12 अप्रैल से आम लोग यहां दर्शन कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Shri Balaji Narsingh Mandir
भोजपुर में 'तिरुपति बालाजी' मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 7:10 AM IST

4 Min Read
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आरा: बिहार के भोजपुर में श्री बालाजी नरसिंह मंदिर बनकर तैयार हो गया है. जिले के कोइलवर प्रखंड अंतर्गत बहियारा गांव में राज्य का पहला दक्षिण भारतीय शिल्प कला पर आधारित तिरुपति बालाजी महाराज के मंदिर के तर्ज पर भव्य मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है. मंदिर के निर्माण से क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

'तिरुपति बालाजी' की तरह श्री बालाजी नरसिंह मंदिर: इस संबंध में जानकारी देते हुए एके सिंह ने बताया कि करीब 10 महीने की अवधि में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया गया है. निर्माण लागत की बात करें तो लगभग 10 से 11 करोड़ रुपये की लागत से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है. मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह दक्षिण भारतीय शैली पर आधारित है, जो इसे जिले ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में विशेष पहचान दिला रही है.

11 करोड़ की लागत से बना श्री बालाजी नरसिंह मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर में गुरुवार से पूजा-पाठ शुरू: गुरुवार को मूलविग्रह स्थापना के साथ प्राण-प्रतिष्ठा उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया. इस दौरान मृत्तिका संग्रह, यज्ञशाला प्रवेश, अंकुरार्पण, वेद एवं विद्वद्वरण प्रारंभ, अंकुर होम एवं पूर्णाहुति जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए. आयोजकों के अनुसार शनिवार को यज्ञशाला पूजन, तत्व होम, शांति होम, प्राण-प्रतिष्ठा पूजन, पूर्णाहुति, वेदपाठ एवं महाआरती के साथ पूजा-अर्चना का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

Shri Balaji Narsingh Mandir
कोइलवर के बहियारा गांव स्थित मंदिर (ETV Bharat)

बहियारा में सोन नद के तट पर श्री बालाजी नरसिंह मंदिर में दक्षिण भारत के 51 आचार्य, पुरोहित की उपस्तिथि में वैदिक मंत्रोच्चरण के साथ प्रतिमा का स्थापना किया गया. मंदिर में श्री तिरुपति बाला जी, श्रीगणपति जी, श्रीबजरंग बली, श्री गरुड़ जी, श्रीमहालक्ष्मी जी, श्रीलक्ष्मी नरसिंह जी, श्री राम दरबार मंदिर में प्रतिमा स्थापित किया गया.

क्या बोले मंदिर के महंत?: इस पावन अवसर पर भगवान श्री बालाजी की दिव्य प्रतिमा की स्थापना व प्राणप्रतिष्ठा करवाने वाले महंत हरिद्वार आश्रम के परमहंस परिव्राजकाचार्य, ब्रह्मलीन प्रेमानंद स्वामी महाराज के शिष्य स्वामी सम्भवाचार्य महाराज ने ईटीवी भारत से बताया कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म की पताका को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का एक दिव्य केंद्र बनेगा.

"दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला एवं संस्कृति पर आधारित यह भव्य मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र होगा. यहां आने वाले भक्त श्री बालाजी भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य महसूस करेंगे. यह मंदिर मिथिला और द्रविड़ संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर सांस्कृतिक एकता को सशक्त करेगा."- सम्भवाचार्य महाराज, महंत, श्री बालाजी नरसिंह मंदिर

'बैकुंठ धाम' नाम से मिलेगी पहचान: स्वामी सम्भवाचार्य महाराज ने कहा कि वर्तमान समय विश्व में भारत की आध्यात्मिक विरासत और सनातन संस्कृति के उत्कर्ष का स्वर्णिम काल है. उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि इस मंदिर के लिए उनके अंतर्मन से 'बैकुंठ धाम' नाम प्रकट हुआ है. यही नाम इस पवित्र स्थल की पहचान बनेगा.

Shri Balaji Narsingh Mandir
श्री बालाजी नरसिंह मंदिर (ETV Bharat)

वहीं, निदेशक अजय सिंह ने बताया कि परमपूज्य ब्रह्मलीन सदगुरू श्रीमहामानव महामृत्युंजयजी की पावन प्रेरणा एवं पूज्य माता-पिता रीता किशोर सिन्हा, आरके सिन्हा के स्नेह आशीर्वाद पर दिव्य मंदिर का निर्माण पुत्र, पुत्रवधु ऋतुराज सिन्हा, पल्लवी सिन्हा द्वारा परदादा स्व यज्ञानन्दीलाल, रामानन्दी देवी की स्मृति में पैतृक गांव बहियारा के प्रांगण में दक्षिण भारतीय शिल्प कला पर आधारित मंदिर की रूपरेखा पिछले साल तैयार कर लिया गया था.

"श्री बालाजी नरसिंह मंदिर का शिलान्यास पिछले वर्ष 31 मार्च को हुआ था. मंदिर को ग्यारह महीने में पूरा कर लिया गया है, जिसके निर्माण पर लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत आई है."- अजय सिंह, डायरेक्टर

क्या है मंदिर और मूर्ति की विशेषता?: अजय सिंह ने मंदिर और मूर्ति की विशेषता बताते हुए कहा कि मुख्य विग्रह श्री तिरुपति बाला जी समेत अन्य विग्रह में प्रतिमा कृष्ण शिला पत्थर से बना है. अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति अरुण योगी राज शिल्पकार है, उन्होंने श्री बालाजी विग्रह का निर्माण किया है. कुछ विग्रह (प्रतिमा) चेन्नई के समीप महाबलीपुरम से बनवाई गई है.

Shri Balaji Narsingh Mandir
श्री बालाजी नरसिंह (ETV Bharat)

12 अप्रैल से दर्शन कर सकेंगे लोग: मंदिर में पूजापाठ 9 अप्रैल से शुरू हुआ है. 12 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रीबाला जी नरसिंह मंदिर को आमजनों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा. जिसमें नित्य पूजन के लिए दक्षिण भारत के दो पुरोहित हमेशा उपलब्ध रहेंगे. 12 अप्रैल (रविवार) से इस भव्य मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मंदिर से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

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भोजपुर में बालाजी मंदिर
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