बरबीघा सीट से दावेदारी पर बोले श्री बाबू के प्रपौत्र अनिल शंकर सिन्हा, राजद को मिले सीट, महागठबंधन जल्द करे घोषणा

बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीट बंटवारे में देरी से बरबीघा में असमंजस. राजद नेता अनिल शंकर सिन्हा ने ठोका बड़ा दावा. पढ़ें खबर.

Barbigha Vidhansabha Seat
राजद नेता अनिल शंकर सिन्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 2:34 PM IST

4 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा अब तक न होने से कई संभावित उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ गई है. इसी बीच राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के प्रपौत्र अनिल शंकर सिन्हा ने महागठबंधन से अपील की है कि बरबीघा विधानसभा सीट पर जल्द निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से इस सीट पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए अब जल्द फैसला जरूरी है.

महागठबंधन से जल्द सीट शेयरिंग की मांग: अनिल शंकर सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन को अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बरबीघा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है और नामांकन की अंतिम तारीख में अब बहुत कम समय बचा है. उन्होंने बताया कि उनकी तैयारी पूरी है और उन्होंने पूरे क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही उन्हें चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा था.

राजद नेता अनिल शंकर सिन्हा (ETV Bharat)

“पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला था, लेकिन तब तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया था कि अगली बार अवसर जरूर मिलेगा. इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पार्टी नेतृत्व मेरे योगदान को देखते हुए मुझे प्रत्याशी घोषित करेंगे. मेरे कार्यकर्ताओं का लगातार फोन आ रहा है, सभी पूछ रहे हैं कि आखिर फैसला कब होगा. मैं उन्हें केवल यही कह पा रहा हूं कि दो दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.” -अनिल शंकर सिन्हा, राजद नेता

बरबीघा सीट राजद को देने की वकालत: अनिल शंकर सिन्हा ने कहा कि 2020 और 2015 के विधानसभा चुनाव में बरबीघा सीट महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के पास रही, लेकिन दोनों बार कांग्रेस इस सीट को जीत नहीं सकी. उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार अगर यह सीट राष्ट्रीय जनता दल को दी जाती है तो जीत सुनिश्चित होगी. उन्होंने दावा किया कि बरबीघा में जनता अब राजद के साथ है और महागठबंधन की मजबूती के लिए इस सीट का राजद के पास जाना बेहद जरूरी है.

10 वर्षों से बरबीघा में कर रहे हैं संगठन निर्माण: अनिल शंकर सिन्हा ने बताया कि उन्होंने बीते 10 वर्षों से बरबीघा में पार्टी का संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है. जब भूमिहार समाज से राजद के लिए कोई सक्रिय चेहरा नहीं था, उस समय उन्होंने पार्टी की नीतियों और नेतृत्व का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया.

कार्यकर्ताओं में उत्साह, टिकट घोषणा का इंतजार: अनिल शंकर सिन्हा ने कहा कि बरबीघा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. सभी लोग राजद प्रत्याशी के रूप में उनके नाम की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वह स्थानीय मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा, सड़क और जलनिकासी पर प्राथमिकता से काम करेंगे.

लालू यादव और तेजस्वी पर पूरा भरोसा: अनिल शंकर सिन्हा ने विश्वास जताया कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौका देंगे. उन्होंने तेजस्वी यादव से अपील की कि बरबीघा सीट पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को सही दिशा दें, ताकि महागठबंधन एकजुट होकर पहले चरण में मजबूती से चुनाव मैदान में उतर सके.

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव
BARBIGHA VIDHANSABHA SEAT
ANIL SHANKAR SINHA
बरबीघा सीट
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

