बरबीघा सीट से दावेदारी पर बोले श्री बाबू के प्रपौत्र अनिल शंकर सिन्हा, राजद को मिले सीट, महागठबंधन जल्द करे घोषणा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा अब तक न होने से कई संभावित उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ गई है. इसी बीच राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के प्रपौत्र अनिल शंकर सिन्हा ने महागठबंधन से अपील की है कि बरबीघा विधानसभा सीट पर जल्द निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से इस सीट पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए अब जल्द फैसला जरूरी है.

महागठबंधन से जल्द सीट शेयरिंग की मांग: अनिल शंकर सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन को अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बरबीघा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है और नामांकन की अंतिम तारीख में अब बहुत कम समय बचा है. उन्होंने बताया कि उनकी तैयारी पूरी है और उन्होंने पूरे क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही उन्हें चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा था.

राजद नेता अनिल शंकर सिन्हा (ETV Bharat)

“पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला था, लेकिन तब तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया था कि अगली बार अवसर जरूर मिलेगा. इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पार्टी नेतृत्व मेरे योगदान को देखते हुए मुझे प्रत्याशी घोषित करेंगे. मेरे कार्यकर्ताओं का लगातार फोन आ रहा है, सभी पूछ रहे हैं कि आखिर फैसला कब होगा. मैं उन्हें केवल यही कह पा रहा हूं कि दो दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.” -अनिल शंकर सिन्हा, राजद नेता

बरबीघा सीट राजद को देने की वकालत: अनिल शंकर सिन्हा ने कहा कि 2020 और 2015 के विधानसभा चुनाव में बरबीघा सीट महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के पास रही, लेकिन दोनों बार कांग्रेस इस सीट को जीत नहीं सकी. उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार अगर यह सीट राष्ट्रीय जनता दल को दी जाती है तो जीत सुनिश्चित होगी. उन्होंने दावा किया कि बरबीघा में जनता अब राजद के साथ है और महागठबंधन की मजबूती के लिए इस सीट का राजद के पास जाना बेहद जरूरी है.

10 वर्षों से बरबीघा में कर रहे हैं संगठन निर्माण: अनिल शंकर सिन्हा ने बताया कि उन्होंने बीते 10 वर्षों से बरबीघा में पार्टी का संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है. जब भूमिहार समाज से राजद के लिए कोई सक्रिय चेहरा नहीं था, उस समय उन्होंने पार्टी की नीतियों और नेतृत्व का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया.