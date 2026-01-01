ETV Bharat / state

श्रीअन्न: राजस्थान में मिलेट्स उत्पादन बढ़ाने पर जोर, अजमेर में 5 साल में 10 फीसदी वृद्धि दर्ज

प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में मिलेट्स को सुपर फूड कहा था. उस समय इसे 70 देशों ने समर्थन दिया था.

Workshop on Shri Anna
अजमेर में कार्यशाला में मौजूद प्रतिभागी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 1, 2026 at 7:49 PM IST

अजमेर: देश में मिलेट्स (श्रीअन्न) का 40 फीसदी उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है. पौष्टिक तत्वों के कारण किसानों को मिलेट्स के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि इसके उत्पादन और उपयोग को बढ़ाया जा सके. अजमेर में पिछले पांच वर्षों में मिलेट्स के उत्पादन में 10 फीसदी वृद्धि हुई है. मिलेट्स को आहार में शामिल करने से शरीर को होने वाले लाभ बताते हुए विशेषज्ञ किसानों को मिलेट्स की फसल के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं. अजमेर में भी किसानों के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन किया.

कृषि विभाग में उपनिदेशक संजय तनेजा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स को 'श्रीअन्न' कहा है. मिलेट्स सुपर फूड है और इसे 'पावर ऑफ न्यूट्रिशन' कहा जाता है. मिलेट्स के बारे में जन-जन को जानकारी दी जाए और खेती में इसका रकबा भी बढ़े, इस जागरूकता के तहत नए साल के पहले दिन किसानों के लिए कार्यशाला रखी गई. तनेजा ने बताया कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में मिलेट्स को सुपर फ़ूड के तौर पर प्रस्तावित किया था, जिसको 70 देशों ने समर्थन दिया था. इसके बाद से ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कार्यशाला में मिलेट्स के आहार के सेवन से शरीर को होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी गई. मिलेट्स में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है.

कृषि विभाग में उपनिदेशक संजय तनेजा (ETV Bharat Ajmer)

मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद आहार है 'श्रीअन्न' : तनेजा बताते हैं कि विश्व में मोटापा एक गंभीर समस्या बना हुआ है. मधुमेह के रोगी भी लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में ग्लूटेन फ्री और कम शुगर वाले श्रीअन्न का उपयोग सेहत के लिए काफी कारगर है. उन्होंने बताया कि गेहूं और चावल की तुलना में श्री अन्न ज्यादा पौष्टिक और फायदेमंद है.

मिलेट्स का 40 फीसदी उत्पादन राजस्थान में : किसानों को भी मिलेट्स का रकबा बढ़ाना चाहिए. देश में मिलेट्स के उत्पादन का 40 फीसदी अकेले राजस्थान में होता है. उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में भी मिलेट्स की पैदावार होती है. राजस्थान में बाजरा और ज्वार की फसल अधिक होती है. उन्होंने बताया कि किसानों में जागरूकता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि मिलेट्स का उत्पादन और अधिक हो. वहीं दूसरी ओर आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स को अपने आहार में शामिल करें, ताकि इसकी खपत भी बनी रहे.

बाजरे का भाव गेहूं के बराबर: उन्होंने बताया कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित कर रखा है. 20 वर्ष पहले बाजरे की कीमत महज 3 रुपए प्रति किलो थी, जबकि उस समय गेहूं 14 रुपए किलो था. वर्तमान में गेहूं और बाजरे की कीमत लगभग बराबर है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स का निर्यात भी बढ़ा है.

इन अन्न को कहते हैं मिलेट्स: कृषि विभाग में उपनिदेशक संजय तनेजा ने बताया कि मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, सांवा, चीना, कुटकी, रागी, कंगनी, राजगीरा, कोदो, कुट्टू शामिल हैं. फिलहाल ज्वार और बाजरा ही अधिक उगाए जाते हैं. जालौर और जोधपुर में राजगीरा की फसल उगाने का प्रयास किसान कर रहे हैं.

