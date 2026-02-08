ETV Bharat / state

यूजीसी के खिलाफ महाआंदोलन, परशुराम अखाड़ा और काली सेना ने फूंका बिगुल, 8 मार्च को दिल्ली कूच

यूजीसी के खिलाफ श्री अखंड परशुराम अखाड़े और काली सेना ने सवर्ण समाज से दिल्ली कूच का आह्वान किया.

UGC protest
यूजीसी के खिलाफ महाआंदोलन (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 8, 2026 at 11:27 AM IST

4 Min Read
हरिद्वार: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के विरोध में सवर्ण समाज का विरोध जारी है. आगामी 8 मार्च को सवर्ण समाज समन्वय समिति के आह्वान पर यूजीसी रोल बैक महाआंदोलन होना है. हरिद्वार से श्री अखंड परशुराम अखाड़े और काली सेना से जुड़े पदाधिकारियों ने महाआंदोलन में दिल्ली कूच करने की अपील की. काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने यूजीसी को काला कानून बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की. उत्तरी हरिद्वार स्थित शांभवी धाम आश्रम में उन्होंने स्वर्ण समाज से बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है.

अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक और शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष और काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने सवर्ण समाज के लोगों से महाआंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेने और दिल्ली कूच करने आह्वान किया. मीडिया से बात करते हुए पंडित अधीर कौशिक ने केंद्र सरकार पर यूजीसी जैसा काला कानून थोपने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां सनातन धर्म के खिलाफ हैं. आज जब सनातन धर्म के लोग एकजुट हो रहे हैं तो सरकार उन्हें समुदाय को बांटने का काम कर रही है.

उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आगामी 8 मार्च को हजारों नागा साधु दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और वहां के रामलीला मैदान में महाआंदोलन में सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे. उन्होंने यूजीसी एक्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह कानून कुछ विशेष वर्गों के हितों के खिलाफ है. उन्होंने मांग की है कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए.

उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वे वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू धर्म को जातियों में बांट रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका अभियान किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सरकार अपनी नीतियां नहीं बदलती, वे देशभर में भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएंगे. उन्होंने दावा किया कि जनता अब भाजपा की असलियत समझ चुकी है और वे आगामी चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए काम करेंगे.

UGC protest
रुद्रपुर में सवर्ण समाज ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन (PHOTO-ETV Bharat)

यूजीसी के खिलाफ सौंपा ज्ञापन: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, प्रस्तावित यूजीसी (UGC) कानून के विरोध में समस्त सवर्ण समाज एकजुट नजर आया. सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इस कानून के खिलाफ गहरा विरोध दर्ज कराया. ज्ञापन में यूजीसी कानून को समानता के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए इसे सवर्ण समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक करार दिया गया.

यूजीसी के विरोध में मुख्यालय रुद्रपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर अपना विरोध जताया. इस दौरान विरोध कर रहे सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि प्रस्तावित यूजीसी कानून एकतरफा है और इसे बिना व्यापक विमर्श के लागू करने की कोशिश की जा रही है. उनका आरोप है कि यह कानून, विशेष रूप से सवर्ण समाज को निशाना बनाता है, जिससे शिक्षा और सामाजिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण कानून को स्वीकार नहीं करेंगे. सवर्ण समाज के नेताओं ने सरकार से मांग की है कि यूजीसी कानून को तत्काल वापस लिया जाए. उन्होंने डीएम से आग्रह किया कि उनकी मांगों और भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि सरकार इस विषय पर पुनर्विचार कर सके. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

