ETV Bharat / state

यूजीसी के खिलाफ महाआंदोलन, परशुराम अखाड़ा और काली सेना ने फूंका बिगुल, 8 मार्च को दिल्ली कूच

हरिद्वार: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के विरोध में सवर्ण समाज का विरोध जारी है. आगामी 8 मार्च को सवर्ण समाज समन्वय समिति के आह्वान पर यूजीसी रोल बैक महाआंदोलन होना है. हरिद्वार से श्री अखंड परशुराम अखाड़े और काली सेना से जुड़े पदाधिकारियों ने महाआंदोलन में दिल्ली कूच करने की अपील की. काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने यूजीसी को काला कानून बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की. उत्तरी हरिद्वार स्थित शांभवी धाम आश्रम में उन्होंने स्वर्ण समाज से बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है.

अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक और शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष और काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने सवर्ण समाज के लोगों से महाआंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेने और दिल्ली कूच करने आह्वान किया. मीडिया से बात करते हुए पंडित अधीर कौशिक ने केंद्र सरकार पर यूजीसी जैसा काला कानून थोपने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां सनातन धर्म के खिलाफ हैं. आज जब सनातन धर्म के लोग एकजुट हो रहे हैं तो सरकार उन्हें समुदाय को बांटने का काम कर रही है.

उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आगामी 8 मार्च को हजारों नागा साधु दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और वहां के रामलीला मैदान में महाआंदोलन में सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे. उन्होंने यूजीसी एक्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह कानून कुछ विशेष वर्गों के हितों के खिलाफ है. उन्होंने मांग की है कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए.

उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वे वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू धर्म को जातियों में बांट रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका अभियान किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक सरकार अपनी नीतियां नहीं बदलती, वे देशभर में भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएंगे. उन्होंने दावा किया कि जनता अब भाजपा की असलियत समझ चुकी है और वे आगामी चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए काम करेंगे.