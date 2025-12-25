ETV Bharat / state

खेल मंत्री ने डिप्टी सीएम को किया बोल्ड, लोग बोलने लगे No Ball.. No Ball

पटना : खेल राजनीति की हो या मैदान की, खिलाड़ी एक दूसरे को पटखनी देने में लगे ही रहते हैं. खेल के मैदान में जब नेता उतर जाएं तो वहां भी एक दूसरे को हराने में जुट जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में. बैटिंग कर रहे थे बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बॉलिंग कर रही थी बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह.

श्रेयसी सिंह ने विजय सिन्हा को किया बोल्ड : श्रेयसी सिंह पहली बॉल वाइड चली गई. इसके बाद खेल मंत्री ने दूसरी बॉल डाली और बिहार के उपमुख्यमंत्री क्लीन बोल्ड हो गए. मौका था भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई स्मृति महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का. इसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार की खेल मंत्री श्रेयशी सिंह और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे थे.

देखें राजनेताओं का क्रिकेट (ETV Bharat)

बोल्ड हुए तो लोग बोले नो बॉल : वहां मौजूद लोगों ने दोनों नेताओं से अपील की कि आप लोगों को भी क्रिकेट खेलना चाहिए. फिर क्या था राजनीति के माहिर खिलाड़ी खेल के मैदान में पहुंच गए. विजय सिन्हा ने बल्ला थामा तो श्रेयसी सिंह ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. विजय सिन्हा दूसरी बॉल पर बोल्ड हो गए. हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे नो बॉल करार दे दिया.

'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे बिहार के बच्चे' : इस मौके पर बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि आज भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इस तरह का आयोजन पिछले 6 वर्षों से करते आ रहा है. महिला क्रिकेटर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं. जिस तरह की नीतियां बना रही है आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय जगत पर बिहार के बच्चे भी पदक जीतेंगे. यह मेरी सोच और सपना है. जिसपर मुझे पूरा यकीन भी है.