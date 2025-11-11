मतदान के बाद श्रेयसी सिंह हुईं भावुक, तो मैथिली ठाकुर ने कही ये बात
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद श्रेयसी सिंह भावुक हो गईं. वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर ने मतदाताओं का आभार जताया.
Published : November 11, 2025 at 5:24 PM IST
जमुई, दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जमुई विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने मंगलवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने महिलाओं में मतदान को लेकर दिख रहे उत्साह की सराहना की और लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया.
मतदान के बाद श्रेयसी का संदेश: श्रेयसी सिंह ने मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही मीडिया से कहा, "महिलाओं में खासा उत्साह है. दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था हमारा लोकतंत्र भारत आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. काफी आशा और उत्साह से लोग वोटिंग कर रहे हैं." उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि जमुई ही नहीं, बल्कि दूसरे चरण में जहां-जहां वोटिंग हो रही है, वहां मतदाता अपने मत का प्रयोग कर एक सशक्त राज्य और सरकार बनाने में सहयोग करेंगे.
वोट चोरी के आरोपो को किया खारिज: जमुई जिले के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डालती नजर आईं. श्रेयसी ने इस दृश्य को देखकर कहा कि यह लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए श्रेयसी सिंह ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया.
"उनकी धुपैठिया बचाओ रैली एकदम फ्लॉप कर गई, इसलिए उन लोगों के मन में इस तरह की बातें चलती रहती हैं और वोट चोरी जैसे आरोप लगाते हैं. महागठबंधन के अंदर आपसी मतभेद इतना बढ़ा हुआ है कि ऐजेंडा ही नहीं सेट कर पा रहे हैं."- श्रेयसी सिंह, बीजेपी उम्मीदवार
विपक्ष पर हमला: श्रेयसी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी असफल रैलियां और आंतरिक कलह ही उनके आरोपों की जड़ हैं, जबकि एनडीए एकजुट होकर विकास के मुद्दों पर फोकस कर रहा है. जमुई विधानसभा सीट पर एनडीए का दबदबा रहा है. पिछले चुनाव में भी श्रेयसी सिंह ने जीत हासिल की थी. इस बार भी मुकाबला रोचक है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहा है.
अलीनगर में मैथिली ठाकुर ने किया मतदान: वहीं दूसरी तरफ, अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्षेत्र के विकास और देश हित में योगदान देने की इच्छा जताई, साथ ही मतदाताओं से मिले अपार प्यार और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया.
मतदान के बाद मैथिली का संदेश: मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही मैथिली ठाकुर ने मीडिया से कहा, "मैंने मतदान कर लिया है. मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालती हूं. मैं चाहती हूं कि देश हित में जो काम हो, उसमें मैं अपना योगदान दे सकूं." उन्होंने आगे बताया कि उम्मीद से कहीं ज्यादा उन्हें लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है.
शांतिपूर्ण मतदान की सराहना: मैथिली ने शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया की सराहना की और कहा, "14 तारीख को जो भी होगा, वो हम सभी के लिए मान्य होगा." उनका यह बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास और परिणामों के प्रति सम्मान को दर्शाता है.
मतदाताओं का उत्साह और मैथिली की लोकप्रियता: मधुबनी जिले में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखी गई. मैथिली ठाकुर की लोक गायिका के रूप में क्षेत्रीय पहचान और भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उनकी सक्रियता ने मतदाताओं में खासा उत्साह जगाया है. स्थानीय लोग उन्हें विकास की नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं.
अलीनगर विधानसभा सीट पर यह मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है, जहां मैथिली ठाकुर की सांस्कृतिक लोकप्रियता और भाजपा की संगठनात्मक ताकत उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है. पिछले चुनावों में यह सीट एनडीए के पास रही थी और इस बार भी मतदाताओं का रुझान विकास और स्थानीय प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर केंद्रित है.
