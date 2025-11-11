ETV Bharat / state

मतदान के बाद श्रेयसी सिंह हुईं भावुक, तो मैथिली ठाकुर ने कही ये बात

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद श्रेयसी सिंह भावुक हो गईं. वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर ने मतदाताओं का आभार जताया.

Bihar Election 2025
श्रेयसी सिंह और मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 5:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जमुई, दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जमुई विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने मंगलवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने महिलाओं में मतदान को लेकर दिख रहे उत्साह की सराहना की और लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया.

मतदान के बाद श्रेयसी का संदेश: श्रेयसी सिंह ने मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही मीडिया से कहा, "महिलाओं में खासा उत्साह है. दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था हमारा लोकतंत्र भारत आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. काफी आशा और उत्साह से लोग वोटिंग कर रहे हैं." उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि जमुई ही नहीं, बल्कि दूसरे चरण में जहां-जहां वोटिंग हो रही है, वहां मतदाता अपने मत का प्रयोग कर एक सशक्त राज्य और सरकार बनाने में सहयोग करेंगे.

बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह (ETV Bharat)

वोट चोरी के आरोपो को किया खारिज: जमुई जिले के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डालती नजर आईं. श्रेयसी ने इस दृश्य को देखकर कहा कि यह लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए श्रेयसी सिंह ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया.

"उनकी धुपैठिया बचाओ रैली एकदम फ्लॉप कर गई, इसलिए उन लोगों के मन में इस तरह की बातें चलती रहती हैं और वोट चोरी जैसे आरोप लगाते हैं. महागठबंधन के अंदर आपसी मतभेद इतना बढ़ा हुआ है कि ऐजेंडा ही नहीं सेट कर पा रहे हैं."- श्रेयसी सिंह, बीजेपी उम्मीदवार

विपक्ष पर हमला: श्रेयसी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी असफल रैलियां और आंतरिक कलह ही उनके आरोपों की जड़ हैं, जबकि एनडीए एकजुट होकर विकास के मुद्दों पर फोकस कर रहा है. जमुई विधानसभा सीट पर एनडीए का दबदबा रहा है. पिछले चुनाव में भी श्रेयसी सिंह ने जीत हासिल की थी. इस बार भी मुकाबला रोचक है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहा है.

Bihar Election 2025
श्रेयसी सिंह (ETV Bharat)

अलीनगर में मैथिली ठाकुर ने किया मतदान: वहीं दूसरी तरफ, अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मंगलवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्षेत्र के विकास और देश हित में योगदान देने की इच्छा जताई, साथ ही मतदाताओं से मिले अपार प्यार और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया.

Bihar Election 2025
वोटिंग के लिए पहुंचे मतदाता (ETV Bharat)

मतदान के बाद मैथिली का संदेश: मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही मैथिली ठाकुर ने मीडिया से कहा, "मैंने मतदान कर लिया है. मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालती हूं. मैं चाहती हूं कि देश हित में जो काम हो, उसमें मैं अपना योगदान दे सकूं." उन्होंने आगे बताया कि उम्मीद से कहीं ज्यादा उन्हें लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है.

शांतिपूर्ण मतदान की सराहना: मैथिली ने शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया की सराहना की और कहा, "14 तारीख को जो भी होगा, वो हम सभी के लिए मान्य होगा." उनका यह बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास और परिणामों के प्रति सम्मान को दर्शाता है.

Bihar Election 2025
मतदाता (ETV Bharat)

मतदाताओं का उत्साह और मैथिली की लोकप्रियता: मधुबनी जिले में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखी गई. मैथिली ठाकुर की लोक गायिका के रूप में क्षेत्रीय पहचान और भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उनकी सक्रियता ने मतदाताओं में खासा उत्साह जगाया है. स्थानीय लोग उन्हें विकास की नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं.

अलीनगर विधानसभा सीट पर यह मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है, जहां मैथिली ठाकुर की सांस्कृतिक लोकप्रियता और भाजपा की संगठनात्मक ताकत उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है. पिछले चुनावों में यह सीट एनडीए के पास रही थी और इस बार भी मतदाताओं का रुझान विकास और स्थानीय प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर केंद्रित है.

ये भी पढ़ें:

'इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही', औरंगाबाद में बोले राजेश राम

चार साल बाद घर से बाहर निकले डॉक्टर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर मतदान केंद्र पहुंच कर किया वोट

TAGGED:

SHREYASI SINGH
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
MAITHILI THAKUR
जमुई विधानसभा क्षेत्र
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार, जानिए हर एक डिटेल

जाति की गाड़ी से सत्ता का सफर! दूसरे फेज में कई सीटों पर एक ही बिरादरी के उम्मीदवार

दूसरे चरण के चुनाव में कई उम्मीदवार अरबपति, आसमान छू रहा दौलतमंद प्रत्याशियों का ग्राफ

दूसरे चरण में हर तीसरा कैंडिडेट दागी, चौंका देगी ये रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.