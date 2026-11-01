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श्रेया वर्मा ने बीजेपी को घेरा; कहा- युवाओं की आवाज दबाना चाहती है भाजपा सरकार

श्रेया वर्मा ने बीजेपी को घेरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलरामपुर: केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को पिछले लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा ने उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है. श्रेया वर्मा ने कहा है कि बीजेपी बहुत डरी हुई है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सिर्फ बयानबाजी होती है, काम कुछ नहीं होता है. उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को प्रदर्शन में शामिल होने पर कार्रवाई वाले आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं से डरी हुई है.