श्रेया वर्मा ने बीजेपी को घेरा; कहा- युवाओं की आवाज दबाना चाहती है भाजपा सरकार
सपा नेत्री ने कहा कि बीजेपी को मालूम है, बच्चे बोलना शुरू कर देंगे, तो सरकार की असलियत खुल जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 11:07 AM IST
बलरामपुर: केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को पिछले लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा ने उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है. श्रेया वर्मा ने कहा है कि बीजेपी बहुत डरी हुई है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सिर्फ बयानबाजी होती है, काम कुछ नहीं होता है. उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को प्रदर्शन में शामिल होने पर कार्रवाई वाले आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं से डरी हुई है.
सरकार युवाओं की बात को सुनना नहीं चाहती है. युवाओं की आवाज दबाने कि कोशिश कर रही है. श्रेया वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार जानती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा देश और प्रदेश के बारे में जानते है और वह पढ़े लिखे हैं.
उनके पास एक नई सोच है और वह अपने देश और गांव को बदलना चाहते हैं. बीजेपी सरकार उनकी ताकत से डरी हुई है. आज के युवा अपनी बात और अधिकार को लेकर सड़क पर उतरना चाहते हैं.
बीजेपी सरकार उनकी बात को सुनना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि बच्चे बोलना शुरू कर देंगे, तो सरकार की असलियत खुल जाएगी. इसीलिए बीजेपी सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन अब युवा डरने वाला नहीं है.
उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और तानाशाही फ़ैली है. इस लिए सब डरकर निर्णय लिए जा रहे हैं. श्रेया वर्मा बलरामपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थीं.
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