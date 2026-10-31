ETV Bharat / state

श्रेष्ठ एफसी बनी पहली MCD मिनी फुटबॉल लीग की चैंपियन, 94 टीमों के 1400 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की ओर से आयोजित पहली एमसीडी मिनी फुटबॉल लीग 2026 का शनिवार को आंबेडकर स्टेडियम में भव्य समापन हुआ. केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही की मौजूदगी में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रेष्ठ एफसी की टीम ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. फाइनल में श्रेष्ठ एफसी का मुकाबला दिल्ली नगर निगम के वेस्ट जोन की टीम से हुआ. खचाखच भरे स्टेडियम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया.

समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'खेलो इंडिया' विजन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इस लीग की शुरुआत की गई है. प्रधानमंत्री का संदेश है कि 'खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया'. उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि उभरते खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और नौकरी के अवसर मिलें, जिससे वे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस वर्ष लीग में दिल्ली की 94 टीमों ने हिस्सा लिया और 1400 से अधिक नन्हे खिलाड़ियों ने मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाई. उन्होंने बताया कि प्रत्येक विजेता टीम को एक लाख रुपये और उपविजेता टीम को 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है.

महापौर ने कहा कि निगम के स्कूलों में शिक्षा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान एवं कौशल विकास, स्वच्छता जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जांच और डिजिटल शिक्षा जैसी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं. खेलों के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, ईमानदारी, सहनशीलता, मेहनत और सहयोग की भावना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मिनी फुटबॉल लीग का उद्देश्य बचपन से ही खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और हर बच्चे तक खेलों की पहुंच बढ़ाना है. इसमें बेटियों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखा सकें और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ें.

महापौर ने आयोजन में सहयोग देने वाले प्रमुख प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रेलवे वित्त निगम, पंजाब नेशनल बैंक, निविया, दिल्ली सॉकर एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अपना सहित सभी सहयोगियों का आभार जताया. समारोह में उप महापौर डॉ. मोनिका पंत, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, नेता सदन जय भगवान यादव, शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश वर्मा, निगमायुक्त संजीव खिरवार सहित निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.





यह भी पढ़ें: