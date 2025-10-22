अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए ‘श्रेष्ठ योजना’, आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर
निशुल्क अच्छी शिक्षा के लिए ये योजना बनाई गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2025 at 8:54 PM IST
रायपुर: अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा देने के लिए भारत सरकार ने श्रेष्ठ योजना (Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas – SHRESHTA) बनाई है. इसके तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तय की गई है.
इस योजना के तहत हर साल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए 3 हजार नए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, जो कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करते हैं. स्कूलों का आवंटन योग्यता और विद्यार्थियों की प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन काउंसिलिंग के जरिए किया जाता है.
दिसंबर में हो सकती है परीक्षा: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 से ये योजना संचालित है. जिसमें निजी आवासीय विद्यालयों के जरिए अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश का मौका मिलता है. इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) “राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (श्रेष्ठ)” (NETS) का आयोजन करती है. आगामी परीक्षा दिसंबर 2025 में संभावित है.
आवेदन कैसे करें?: आवेदन ऑनलाइन माध्यम से NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं. इसकी अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक है. हालांकि आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए विंडो 1 से 2 नवंबर 2025 तक खुलेगी.
परीक्षा कब होगी?: श्रेष्ठ योजना के तहत होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (NETS) दिसंबर 2025 में संभावित है.
कौन कर सकता है आवेदन?: केवल अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के छात्र. वे छात्र जो कक्षा 8वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं और अगली कक्षा (9वीं या 11वीं) में प्रवेश लेना चाहते हैं. मेधावी छात्र जिनकी रुचि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में है.
क्या सुविधाएं मिलेंगी?
- पूरी पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च सरकार उठाएगी.
- छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी.
- पढ़ाई में मदद के लिए ब्रिज कोर्स की सुविधा भी दी जाएगी.
कैसे होता है स्कूलों का चयन?
- कम से कम 5 वर्षों से नियमित रूप से चल रहे हों.
- पिछले 3 साल में 75% या उससे अधिक परिणाम वाले हों.
- SC छात्रों के लिए अतिरिक्त सीट और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों.
कहाँ से मिलेगा अधिक जानकारी: इस योजना की पूरी जानकारी और दिशा-निर्देश ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. https://exams.nta.nic.in/shreshta/ क्लिक कर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं.
जिला कलेक्टरों को निर्देश: छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि वे स्कूलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से योजना का प्रचार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें.