BHU काशी विश्वनाथ मंदिर; हिमालय के सिद्ध योगी ने किया था शिलान्यास, सबसे ऊंचा है शिखर

BHU में ज्योतिष विभाग के प्रो. विनय कुमार पांडेय बताते हैं कि इस मंदिर को 'बिरला मंदिर' के नाम से भी जाना जाता है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मंदिर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 2:15 PM IST

Updated : March 12, 2026 at 2:21 PM IST

रिपोर्ट: सुरेंद्र कुमार गुप्ता

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर स्थित श्रीविश्वनाथ मंदिर का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया. BHU की तरह ही इसके निर्माण की कहानी भी बेहद दिलचस्प है. 2 लाख वर्गमीटर में परिसर में 2 मंजिला मंदिर निर्मित है.

सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है. मंदिर का शिखर 256 फीट है और इसके निर्माण में 35 साल का समय लगा था. मंदिर के गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग स्थापित है. वहीं प्रथम मंदिल पर कई हिंदू देवी-देवताओं की दर्शनीय प्रतिमाएं, विग्रह स्थापित किए गए हैं.

'बिरला मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रो. विनय कुमार पांडेय बताते हैं कि मंदिर को 'बिरला मंदिर' के नाम से भी जाना जाता है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पं. मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना कराई थी. सफेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर न केवल भव्य स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और शिक्षा के आदर्शों को भी अभिव्यक्त करता है.

BHU काशी विश्वनाथ मंदिर.

बिड़ला परिवार का आर्थिक सहयोग: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के समय महामना अस्वस्थ हो गए थे. मंदिर निर्माण में धन की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई.

ऐसे समय में प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और बिड़ला परिवार ने मंदिर निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया. उद्योगपति युगल किशोर बिड़ला ने महामना को आश्वस्त किया कि मंदिर निर्माण में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. बिड़ला परिवार के सहयोग से निर्माण कार्य आगे बढ़ता रहा.

BHU काशी विश्वनाथ मंदिर के रोचक तथ्य.
BHU काशी विश्वनाथ मंदिर के रोचक तथ्य.

सिद्ध योगी ने किया था शिलान्यास: महामना ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का शिलान्यास किसी तपस्वी सिद्ध संत से कराने का संकल्प लिया था. इसी बीच उनको हिमालय में रहकर तप कर रहे संत स्वामी कृष्णाश्रम के बारे में जानकारी मिली. उन्होंने सिद्ध संत को काशी आने का निमंत्रण दिया.

पहले स्वामी कृष्णाश्रम काशी आने के लिए तैयार नहीं हुए. इसके बाद संत स्वामी गणेश दास से अनुरोध किया गया कि वह उन्हें मनाने पहुंचे. करीब 4 वर्ष के आग्रह के बाद अंततः स्वामी कृष्णाश्रम काशी आने के लिए तैयार हुए. 11 मार्च 1931 को उन्होंने BHU परिसर में मंदिर का विधिवत शिलान्यास किया.

BHU काशी विश्वनाथ मंदिर के आंकड़े.
BHU काशी विश्वनाथ मंदिर के आंकड़े.

आदर्श का प्रेरक है विश्वनाथ मंदिर: भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. विश्वविद्यालय 16 एकड़ में स्थापित है. यहां देश विदेश के छात्र- छात्राएं पढ़ने पहुंचते हैं.

महामना ने विश्वविद्यालय परिसर में ही भगवान शिव का भव्य मंदिर के स्थापना का संकल्प लिया था. मालवीयजी का विश्वास था कि जब शिक्षा और आध्यात्म का संगम होगा, तभी समाज में आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव होगा.

35 वर्षों में पूरा हुआ मंदिर का निर्माण: काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य प्रो. शरद इंदु ने बताया कि श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का 11 मार्च 1931 को नींव रखी गई. 17 फरवरी 1958 को मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई. इसके बाद पूजा पाठ शुरू किया गया. इसके बाद भी शिखर का निर्माण जारी रहा और अंततः 1966 में मंदिर का शिखर पूर्ण हुआ.

प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से सफेद संगमरमर से किया गया है. इसका स्थापत्य नागर शैली से प्रेरित आधुनिक हिंदू वास्तुकला पर आधारित है. मंदिर की दीवारों पर भगवद्गीता के श्लोक और विभिन्न हिंदू धर्मग्रंथों के उद्धरण अंकित किए गए हैं.

BHU काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक.
BHU काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक.

यही कारण है कि यह मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल ही नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र भी माना जाता है. BHU परिसर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दो मंजिला है. इसमें अनेक देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं.

मंदिर परिसर में भगवान गणेश, मां दुर्गा, लक्ष्मी-विष्णु, पंचमुखी महादेव, भगवान राम-सीता-लक्ष्मण, हनुमान जी, मां सरस्वती, नटराज और नंदी की प्रतिमाएं स्थापित हैं. इसी कारण यह मंदिर व्यापक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जहां श्रद्धालु एक ही स्थान पर कई देवी-देवताओं के दर्शन कर सकते हैं.

March 12, 2026

