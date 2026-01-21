ETV Bharat / state

महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत फिर बिगड़ी; लखनऊ रेफर हुए श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष

महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत फिर से अचानक बिगड़ गई है. उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल रेफर किया गया है. श्रीराम हॉस्पिटल की टीम ने चेकअप के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया है.

श्रीराम हॉस्पिटल के मुताबिक, महंत नृत्य गोपाल दास को यूरिन इंफेक्शन है. साथ ही उन्हें उल्टी होने और बुखार की भी समस्या है. हॉस्पिटल में जरूरी चेकअप के बाद उन्हें लखनऊ भेजा गया है. डॉक्टर्स की एक टीम भी एंबुलेंस के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुई है.

श्रीराम हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी वाईपी सिंह ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जांच की और उन्हें तत्काल लखनऊ ले जाने की सलाह दी गई.

इसके बाद मेडिकल टीम और एक एम्बुलेंस के साथ उन्हें मेदांता अस्पताल रवाना कर दिया गया है. अब वहां से मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कोई जानकारी दी जा सकती है.