यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म, 2027 में फिर बनेगी भाजपा की सरकार: अपर्णा यादव
अपर्णा की अपील: उत्तर प्रदेश में कमल खिलाएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:54 PM IST
श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार कमल खिलेगा और जनता अपना जवाब देगी. अपर्णा यादव ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है ही नहीं.
महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी अनुचित
एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष की ओर से महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि महिलाओं के प्रति निम्न स्तर की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि जब इतना ज्ञानी रावण नहीं बचा तो ये लोग क्या हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी नेतागीरी चमकाने के लिए महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जो उचित नहीं है.
पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, निभाने को तैयार
भविष्य में पार्टी में मिलने वाली जिम्मेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि संगठन उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा, वे उसे निभाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने लोगों से भाजपा का कमल खिलाने में सहयोग करने और राष्ट्रवादी सरकार बनाने की अपील की.
गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 7.0
राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन और श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के संयुक्त तत्वावधान में भिनगा स्थित जूनियर हाईस्कूल परिसर में पहुंची थी. यहां गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 7.0 के तहत विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था.आयोजन समिति की ओर से बुके भेंटकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया.इस दौरान अपर्णा यादव ने स्वास्थ्य मेले का जायजा लिया और चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली. मेले में एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, लोहिया संस्थान और विजयलक्ष्मी आई हॉस्पिटल सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर और रक्त संबंधी जांच निःशुल्क की गई. चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक परामर्श देने के साथ मुफ्त दवाओं का वितरण भी किया. मेले में दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे.
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