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यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म, 2027 में फिर बनेगी भाजपा की सरकार: अपर्णा यादव

श्रावस्ती के स्वास्थ्य मेले में अपर्णा यादव, निशाने पर कांग्रेस ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार कमल खिलेगा और जनता अपना जवाब देगी. अपर्णा यादव ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है ही नहीं.

श्रावस्ती में अपर्णा यादव का दावा- यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त (Video Credit; ETV Bharat) महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी अनुचित