'121 में से 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है NDA..' मंत्री श्रवण कुमार ने मतदान कर किया बड़ा दावा

बिहार के पहले चरण के मतदान में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि पहले चरण में NDA काफी बढ़त बनाए है-

श्रवण कुमार
श्रवण कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 5:13 PM IST

नालंदा : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अपने अंतिम दौर में है. इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने अपने गृह प्रखंड बेन के उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित बूथ पर पहुंचकर अपने मतादिकार का इस्तेामल किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया 121 सीट में से NDA 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

''जनता ने विकास, सुशासन और स्थिर सरकार के लिए मतदान किया है. बिहार में काम बोल रहा है, और लोग उसी काम के आधार पर एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं. जैसी सूचना मिल रही है 121 में से 99 सीट पर NDA बढ़त बनाए हुए है.”- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार

ETV Bharat
मतदान करके लौटते श्रवण कुमार (ETV Bharat)

'जनता विकास चाहती है..' : इसी तरह, भाजपा प्रत्याशी और बिहारशरीफ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे डॉ. सुनील कुमार ने भी आशानगर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने परिवार के साथ मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की जनता निरंतरता चाहती है और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएगी.

“बिहार में जनता बदलाव नहीं, बल्कि विकास की निरंतरता चाहती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं. जनता इसी विकास कार्य के आधार पर एनडीए के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएगी.”- डॉ सुनील कुमार, भाजपा प्रत्याशी, बिहारशरीफ

'नालंदा ने हमेशा प्रगति चुना' : दोनों नेताओं ने मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने मत का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि नालंदा की धरती ने हमेशा विकास और प्रगति की राह चुनी है, इस बार भी परिणाम एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक रहेंगे. मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है.

14 नवंबर को आएंगे नतीजे : पहले चरण के समाप्ति के बाद दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इसी दिन पता चलेगा कि किसका दावा सही है. तब तक सभी पार्टियां और गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा ऐसे ही करते रहेंगे.

