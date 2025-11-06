ETV Bharat / state

'121 में से 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है NDA..' मंत्री श्रवण कुमार ने मतदान कर किया बड़ा दावा

श्रवण कुमार ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अपने अंतिम दौर में है. इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने अपने गृह प्रखंड बेन के उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित बूथ पर पहुंचकर अपने मतादिकार का इस्तेामल किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया 121 सीट में से NDA 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. ''जनता ने विकास, सुशासन और स्थिर सरकार के लिए मतदान किया है. बिहार में काम बोल रहा है, और लोग उसी काम के आधार पर एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं. जैसी सूचना मिल रही है 121 में से 99 सीट पर NDA बढ़त बनाए हुए है.”- श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार मतदान करके लौटते श्रवण कुमार (ETV Bharat) 'जनता विकास चाहती है..' : इसी तरह, भाजपा प्रत्याशी और बिहारशरीफ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे डॉ. सुनील कुमार ने भी आशानगर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने परिवार के साथ मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की जनता निरंतरता चाहती है और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएगी.