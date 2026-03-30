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हृदय विदारक; राप्ती नदी में डूबने से दो मासूम चचेरे भाइयों की मौत, घर में कोहराम

श्रावस्ती : इकौना थाना क्षेत्र के जंगरावल गढ़ी के पास राप्ती नदी में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. गोताखोरों ने एक किशोर को पहले ढूंढ निकाला था, जबकि दूसरे का शव रविवार देर शाम नदी से बरामद हो सका है.





इकौना थाना अध्यक्ष परमानंद तिवारी ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे क्षेत्र के जंगरावल गढ़ी से दो किशोरों के राप्ती नदी में डूबने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से पहले के एक बच्चे और फिर दूसरे बच्चे को नदी से निकाला. दोनों बच्चों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना ले जाया गया था. जहां डाॅक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

प्राथमिक जांच में पता चला कि इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम जंगरावल गढ़ी निवासी पूर्व प्रधान पुत्तीलाल यादव के पौत्र सूरज (13) पुत्र घनश्याम यादव और अखिलेश उर्फ अनिल कुमार यादव (12) पुत्र राजेश यादव रविवार को राप्ती नदी के किनारे घूमने गए थे. जहां दोनों नहाने के लिए नदी में उतर गए और गहराई का अंदाजा न लगने से गहरे पानी में चले गए. कुछ देर बाद दोनों किशोर डूबने लगे. किशोरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में मौजूद चरवाहों ने भी शोर मचाया.