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श्रावस्ती में दुखद हादसा; तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, दो दिन बाद जाने वाला था मुंबई

श्रावस्ती : हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के छोटा करनपुर गांव के पास रविवार शाम करीब चार बजे मछली पालन के लिए बने तालाब में डूबने से 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई. युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था. ग्रामीणों की मदद से परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक को दो दिन बाद मुंबई जाना था. युवक की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है.

युवक की डूबने की खबर के बाद गांव पहुंची पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

बताया गया, गिरन्ट थाना क्षेत्र के पटपरगंज निवासी सोहेल (21) रविवार को अपने चार दोस्तों के साथ घर से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित तालाब में नहाने गया था. नहाने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा. साथियों के शोर मचाने पर आसपास धान की रोपाई कर रहे किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद उसे बेसुध हालत में तालाब से बाहर निकाला गया. ग्रामीण तत्काल उसे निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बहराइच रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.